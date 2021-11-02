تفاصيل وسبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تغمده الله بواسع رحمته

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عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل وسبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث نشرت العديد من الصحف الرسمية السعودية منذ قليل خبر وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، ويرغب الكثير من المواطنين في المملكة السعودية الآن معرفة كافة التفاصيل عن ما يتردد من أخبار في الشارع السعودي الآن، عن حقيقة خبر وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، كما يريد الجميع أيضاً معرفة وسبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تغمده الله بواسع رحمته وتفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، أصدرت الكثير من الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 خبر وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، هذا وقد نعى عدد كبير من المتابعين والأمراء الأمير سعود داعين الله له بالرحمة والمغفرة. وذلك عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر بالمملكة العربية السعودية.

الأمير سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 3 شوال 1319هـ/15 يناير 1902 وتوفي في 6 ذو الحجة 1388هـ/23 فبراير 1969م، ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود. من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964. هو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته.

سبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أما عن سبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، فحتى الآن لم يتم نشر أي خبر رسمي عبر الصحف الرسمية في المملكة السعودية عن تفاصيل سبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، هذا وسنتابع معكم تقديم ورصد المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص هذا الشأن، ونشر البعض التغريدات نقلاً عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نعى عدد كبير من المتابعين والأمراء الأمير سعود داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أسرة موقعنا تنعي الفقيد، إنا لله وإنا إليه لراجعون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابة كفاره وطهور ورفعه في منزلته إن لله و إنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى.