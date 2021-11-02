نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة بانتظار المراجعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة أبرز المواضيع التي يهتم بها المواطنين السعوديين خلال الفترة الأخيرة، تلك العملية التي تحتاج المزيد من الوقت وذلك لتأكد من الشروط اللازمة لحصول المستفيدين على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أن الدعم مقدم لبعض الفئات من المواطنين السعوديين وغير مقدم للوافدين، كل ذلك وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم.

شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية

هناك بعض الشروط والمعايير التي أوضحتها الوزارة للإلتزام بها للحصول على الدعم المالي المقدر بحوالي ثلاثة ألاف ريال سعودي حتى 15 ألف ريال لكل أسرة يتم تحديد المبلغ المصروف على حسب بعض المعايير التي سنوضحها بعد التعرف على الشروط وهي:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

أن يكون مقيم على أراضي السعودية.

ألا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

عدم مغادرة المستفيد ثلاثة أشهر متتالية للسعودية.

غير مستفيد من أي دعم مالي من أي جهة أخرى داخل السعودية.

لا يمتلك سجل تجاري.

غير ممتلك لأي عقار أو محال تجاري.

كيف يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة المصروفة لكل أسرة؟

يكون ذلك بناء على بعض المعايير وهي:

عدد أفراد الأسرة.

الدخل الشهري للأسرة.

أحتياجات الأسرة الاساسية.

طريقة الوصول لخدمة العملاء فى وزارة الموارد البشرية

هناك طريقتين للتواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستفسار عن أي شئ وذلك من خلال:

الاتصال على 19911 لتلقي استفسارات العملاء.

زيارة موقع الوزارة طوال أيام الاسبوع وذلم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءاَ.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

أوضحت الموارد البشرية أن إيداع المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت خلال العام، حيث يتم صرفها مرة واحدة فقط خلال العام بناء على الوضع الاقتصادي للسعودية، ويتم إعلان الموعد على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، وأكدت الوزارة سابقاً على جميع المستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم بشمل مستمر على موقع الوزارة لتأكد من أحقيتهم للحصول على الدعم المالي.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بدعم المساعدة المقطوعة…