فئات دعم ريف.. رابط دعم ريف للاسر المنتجة وكيفية التسجيل عبر بوابة ريف الإلكترونية والشروط المطلوبة

ننشر لكم رابط دعم ريف للأسر المنتجة، حيث أعلن برنامج ريف عن الفئات التي تسحق الحصول على دعم ريف، حيث يستفيد من دعم ريف الحكومي الأسر المنتجة وربات البيوت والعاملين في القطاع الزراعي الريفي، كما يقدم ريف الدعم لقطاع البن وإنتاج العسل بالإضافى إلى دعم الزراعية البعلية والفاكهة مثل العنب والمانجا، ويرغب الآلاف من المواطنين في التسجيل في منصة دعم ريف للحصول على الدعم المالي الذي يوفر تنمية المشاريع الزراعية الخاصة بهم، كما يوفر البرنامج فرص العمل للشباب من جمع مناطق المملكة، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم طريق التسجيل في دعم ريف ونتعرف على الشروط الخاصة بالقبول.

ماهو دعم ريف

برنامج ريف، هو هوية برنامج التنمية الزراعية المستدامة إدحدى برامج وزارة المياه والبيئة والزراعة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر البرنامج اليوم من البرامج الواعدة لتطوير القطاع الزراعي في جميع أنحاء المملكة، دشنه الملك سلمان بن عبد العزيز في 9 يناير 2019، وللبرنامج العديد من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين الريفيين في المناطق، والمساهمة في الأمن الغذائي، الحفاظ على البيئة ومواردها، خلق مزيد من الفرص الوظيفية بحانب تطوير القاعدة الإقتصادية في مناطق الدعم.

شروط التسجيل في برنامج ريف

على المتقدم أن يكون حاملا للجنسية السعودية أو لبطاقة التنقل. يشترط على المتقدم أن تكون لديه أحد المهن الزراعية المعتمد لدى برنامج ريف. الإشراف على المهنة بشكل مباشر. يشترط على المتقدم أن يكون من ضمن المناطق التي يشملها الدعم. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. الدخل الشهر الخاص بالمتقدم لا يزيد عن 6 آلاف ريال. يمنع العمل في وظائف القطاعين العام والخاص. يتم رفع طلب التقديم عبر منصة ريف. ضرورة امتلاك المتقدم لحساب بنكي بإسمه. امتلاك الأسر المنتجة وثيقة العمل الحر. يجب أن لا يتخطى عدد البرامج المسجل لها ثلاثة برامج. مجموع أعداد البرامج المسجل فيها عبر منصة ريف ألا يتجاوز عددها 3 برامج. أهمية الإلتزام بالشروط الصحية والنقية في ريف.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

في البداية قم بزيارة منصة ريف الإلكترونية ومن ثم النقر على تسجيل جديد. الآن انتقل إلى خيار طلب الدعم. كتابة وتعبئة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بك في الخانات المحددة. قم بالضغط على أيقونة تسجيل. إدخال رقم الحساب المصرفي الخاص بك. اختيار أحد برامج دعم ريف الثلاثة. أدخل رقم الهاتف حتى تصل لك رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي. أدخل كود التحقق. أخيرا النر على كلمة حفظ.

فئات دعم ريف

فئة إنتاج وتصنيع وتسويق البن، تربية النحل وإنتاج العسل، تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، تطوير قطاع صغار مربي الماشية، زراعة المحاصيل البعلية، تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.