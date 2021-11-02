60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل بأقساط مرنة بدون فوائد أو رسوم إدارية

60 ألف ريال سعودي هو المبلغ التمويلي المناسب لجميع المواطنين السعوديين عند طلب قرض آهل في المملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويحق لجميع العملاء الحصول على هذا التمويل بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن العميل يمتلك تجربة سابقة من حيث الحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية وبذلك يمكن بعدها التقديم على طلب منتج آهل الميسر لجميع السعوديين فقط لا غير وأمتاز طلب التمويل بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون موافقة الكفيل كذلك بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات بدون دفع أي فوائد مالية أو رسوم بموافقة بنك التسليف الذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على منتج آهل

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في معرفة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب تمويل منتج آهل في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن التمويل بدون كفيل غارم وبدون فوائد مالية أو رسوم إدارية بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية يحتاج إلى توفير أقل راتب شهري للموافقة على طلب التمويل بالبنك.

الآن يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك عمر لا يقل عن واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على القرض وربما يصل إلى ستون عام.

يشترط أن يوفر المتقدم موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة بأستثناء موظفي الحكومة السعودية.

كذلك لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي أو توفير ضامن سعودي الجنسية.

لابد من سداد كافة الأقساط في حالة الحصول على تمويلات إجتماعية سابقة.

مزايا الحصول على تمويل منتج آهل في السعودية

منتج آهل السعودي يوفر العديد من الخدمات والخصائص التمويلية لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل ومن أجل الحصول على مزايا عديدة من قرض منتج آهل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التمويلية التي يقدمها كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة: