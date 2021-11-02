نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت وشروط التقديم في المقال التالي
التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، منذ بداية فترة الكورونا وتعيش جميع الدول حالة من الكساد الاقتصادي نتيجة لتوقف الكثير من الأنشطة بمختلف أنواعها، حيث يسعى الجميع إلى توفير قوت يومه ومنها بعض الأسر التي تحتاج إلى معونات بشكل مستمر نتيجة لزيادة عددها، لذا قامت الدول بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بتوفير دعم للأسر المنتجة وربات البيوت في الريف والمناطق النائية، قامت جهات الدولة المختصة من وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها بحصر تلك الأسر على مستوى المملكة لتستطيع تقديم الدعم الجميع على مراحل مختلفة، تابعونا للتعرف على كيفية التسجيل في دعم ريف.
التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت
وفرت الدولة وسيلة سهلة يمكن من خلالها تقديم الأسر على فرصة الحصول على الدعم من خلال شبكة الإنترنت، حيث تحرص الدولة على التقليل من التجمعات لتلك الأسر أمام مراكز التضامن الاجتماعي في مختلف المناطق والنواحي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الراهن، يمكن لجميع الأسر التقديم على ذلك الدعم من خلال طريقة بسيطة للغاية ودون بذل أي مجهود أو تكاليف مادية.
شروط التقديم في دعم الريف
- أن يكون المتقدم لذلك الدعم من المواطنين أصحاب الجنسية السعودية، هناك استثناء آخر إذا كان المتقدم غير سعودي يجب أن يكون لديه شريحة جوال على الأقل.
- أن يكون المتقدمين للدعم لا يشغلون أي وظائف أخرى سواء حكومية أو خاصة.
- يجب أن يتوافق شروط المتقدم الفنية والطبية مع الشروط الموجودة على الموقع، وكذلك أن يتم التقديم من خلال المنصة.
- أن يكون للمتقدم حساب بنكي ساري.
- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 6000 ريال سعودي.
- أن يكون المتقدم مقيم في المنطقة الريفية المدرجة في النطاق المحدد من قبل الدولة.
طريقة التقديم على دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت
- في البداية يجب الدخول إلى المنصة الخاصة بدعم الريف.
- الضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات المطلوبة من اسم ورقم سري ورقم هاتف.
- بعد إتمام عملية التسجيل يتم التحقق من الحساب وبيانات المتقدم من ثم إرسال رسالة تأكيدية.
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