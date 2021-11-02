نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر موقعه الإلكتروني علي الإنترنت العديد من الحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة ، وذلك للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لعملاؤه ، وذلك عن طريق تقديم خدمات التمويل بإحدى طرق التورق ، أو طريقة المرابحة ، وذلك دون الحاجة لتحويل رواتبهم علي بنك الرياض ، وهذه الخدمات التمويلية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بفترات سداد متناسبة وهامش ربح تنافسي وخيارات مريحه للسداد ، مما يدعم المواطن السعودي في تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ، ومن خلال مقالنا نقدم لكم مميزات تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض أشتراطاته وكيفية تقديم الطلب ، كما قدمنا لكم من قبل حلول التمويل العقاري من بنك الرياض.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض بالمميزات

يقدم التمويل الشخصي من بنك الرياض العديد من المميزات نعرضها لكم كالآتي :

التمويل الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم بنك الرياض فترات سداد تصل حتى 5 سنوات.

التمويل الشخصي متوفر للسعوديين فقط (موظفي البنوك والشركات التابعة فقط).

ميزة هامش الربح التنافسي.

يقدم بنك الرياض خيارات سداد مرنة.

الحصول علي امتياز التمويل الشخصي دون الحاجة لتحويل راتب.

مزايا سهولة الحصول علي السيولة النقدية.

يتيح المنتج التمويلي قيمة مالية تصل لـ 300 ألف ريال سعودي.

الحصول علي التمويل بمتطلبات سهلة وميسرة.

وكما هو الحال من بنك الرياض فيمكنكم التعرف علي مميزات الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة عبر موقعنا وطريقة الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب.

اشتراطات الحصول علي المنتج التمويلي

لابد من توافر بعض الاشتراطات للحصول علي تمويل شخصي 300 ألف ريال بصورة التمويل الشخصي بدون تحويل راتب و بدون كفيل من بنك الرياض كالآتي :

شرط أن يكون سن المواطن المتقدم فوق الـ 18 عام.

يشترط سن المقيم المتقدم فوق الـ 22 عام.

لا يشترط تحويل الراتب لموظفي البنوك.

يشترط لدي مقدم الطلب قد أمضي عام في الوظيفة علي الأقل.

لا يقل راتب مقدم الطلب عن الـ 10 ألاف ريال سعودي.

أي يكون الحد الأقصى لالتزامات العملي لدي البنوك دون نسبة الـ 33 بالمائة من راتبه.

وباستيفاء هذه الشروط ستحصل علي تمويل شخصي سريع بدون كفيل و بدون تحويل راتب مع وجود التزامات ، ويقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية الأخري مثل التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار.

كيفية تقديم طلب التمويل

لتقديم طلب التمويل من بنك الرياض عليك بإتباع الخطوات التالية :

عن طريق زيارة موقع بنك الرياض الإلكتروني عبر الإنترنت.

ثم نقوم بتعبئة نماذج تمويل المرابحة.

نقوم بتقديم شهادة تعريف الراتب من جهة العمل.

عليكم بإرفاق نسخة من بطاقة الهوية للمواطنين أو الإقامة للوافدين وتكون سارية المفعول.

يمكنكم الاستفسار عن أي معلومات عبر الرقم المجاني للبنك : 2020124800 ، كما نقدم لكم كيفية الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل عبر موقعنا.

طلب التمويل الشخصي من أونلاين الرياض

يمكن لعملاء بنك الرياض الحصول علي منتجات تمويل شخصية من البنك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي :

يقوم العميل بتسجيل الدخول علي خدمات أونلاين الرياض.

ثم يختار أيقونة تقدم بطلبك من القائمة الرئيسية بواجهة البرنامج.

عليه بتحديد اختيار التمويل الشخصي أو تورق.

يليها تعبئة بيانات النموذج الخاص بالتمويل بكافة المعلومات المطلوبة.

يضغط علي اختيار إرسال الطلب لإتمام عملية تقديم الطلب.

كما تتيح خدمات أونلاين الرياض العديد من الخدمات المصرفية والبنكية عن بعد وبكل سهولة ويسر.

إصدار البطاقة الرقمية من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملاؤه خدمة الحصول علي بطاقة رقمية عبر موقعه الإلكتروني بإتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي :

لابد من وجود حساب جاري لدي مقدم الطلب.

ثم نقوم بالتسجيل من خلال خدمات أونلاين الرياض أو تطبيق موبايل الرياض.

بعدها نقوم بإتباع خطوات إصدار البطاقة الرقمية من داخل التطبيقات السابقة.

بعد ذلك نحدد قبول الشروط والأحكام.

ونقوم بشحن البطاقة الرقمية من خلال الحساب الجاري للعميل.

وأخيراً يمكننا التسوق عن طريق استخدام معلومات البطاقة الرقمية.

قائمة بخدمات بنك الرياض

ويمكن لعملاء بنك الرياض الاستفادة من مجموعة الخدمات التالية والتعرف عليها تفصيلا عبر موقع ثقفني كالآتي :

وجميع المنتجات التمويلية من بنك الرياض خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي سما ، وجميع القروض تأتي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة الحلال أو التورق