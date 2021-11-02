نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط و خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عقوبة الإبعاد بالمملكة من أقسي العقوبات لما يترتب عليها من عواقب مضره للمحكوم عليه ، فالعقوبة تؤدي لحرمان الوافد من دخول أراضي المملكة ، وتعتبر عقوبة الإبعاد من الحقوق الأصيلة لأي دولة بالعالم في حق الوافدين لأراضيها لحماية أمنها القومي وشعبها من مخاطر الشخص المبعد ، وتنقسم عقوبة الإبعاد إلي نوعين : إبعاد إداري بنص قرار وزاري صادر عن الحكومة في حق مرتكبي الجرائم الكبيرة والمسجونين لمدة تزيد علي الثلاث شهور أو من صدر بحقه حكم الجلد بأكثر من أربعون جلده فأكثر يستوجب الترحيل أو الإبعاد ، والآخر إبعاد قضائي صادر بحكم محكمة ويحق للمبعد الطعن عليه بمحكمة الاستئناف خلال مدة ستون يوماً من تاريخ رفعه للتظلم كما هو محدد بالقانون ، ويستثني منها كل زوج أجنبي لمواطنة سعودية أو ولد لمواطنه سعودية في حال وقع الجريمة للمرة الأولي مثبته ، وللمعبد الحق في تصفية متعلقاته أو تفويض من يقوم بذلك عنه خلال مدة 30 يوم من تاريخ صدور القرار لوجوب تنفيذه بعدها، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم شروط و خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل.

شروط و خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل

وفق ما ورد علي موقع المنصة الوطنية الموحدة بخصوص عقوبة الإبعاد والترحيل ، فإنه في حال صدور حكم أو قرار بحق مقيم يستوجب إبعاده من أراضي المملكة العربية السعودية ، فإن المقيم يحق له التقدم بطلب إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة أو التقدم بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة عن طريق الالتزام بعدد من المتطلبات كالآتي :

أولا علي المقيم التسجيل للطلب إلغاء ترحيل إلكترونياً ﻓﻲ موقع الإمارة علي الإنترنت.

تقديم المبعد إقرار وتعهد بخصوص ما صدر منه ونتج عنه الإبعاد بالالتزام بالقوانين وتطبيق اللوائح.

ويقوم صاحب الطلب بمراجعة الإمارة بخصوص وضع الطلب أو توكيل من ينوب عنه في ذلك.

وبتنفيذ هذه المطالب يمكن إلغاء الإبعاد من السعودية وإلغاء الترحيل ، ورفع و الغاء بصمة الأبعاد في حق الأجنبي ، بنص المادة الخاصة في قانون العقوبات المحددة لبنود العفو في الترحيل والإبعاد ، وشؤون الإقامة في البلاد.

خطوات تقديم طلب رفع الإبعاد

وفق القرارات الطوعية و الإجراءات الصادرة عن وزارة الداخلية يتعرض الوافد لعقوبات جديدة ، بشأن المقيم الصادر في حقه قرار إبعاد اتباع بعض الخطوات لتقديم طلب إلغاء قرار الإبعاد الإداري كالتالي :

يقوم المبعد بالدخول علي موقع الإمارة الإلكتروني ، مبوب خدمات الإمارة عبر منصة أبشر الرقمية.

اختيار مبوب خدمات السجناء.

ثم يقوم بتحديد خدمة طلب إعفاء من الإبعاد.

بعد ذلك يقوم بإكمال بعض البيانات المطلوبة للخدمة كالآتي : اسم صاحب الطلب المقدم. رقم الجوال لصاحب الطلب المسجل في أبشر. و رقم هوية مقدم طلب الإعفاء من الإبعاد. جنسية صاحب الطلب. الاسم الكامل للمبعد. ثم رقم هوية المبعد أو إقامته. جنسية من صدر بحقه الإبعاد. بيان أسباب الطلب مفصلة. توضيح الدفوع للطلب.

بعدها يقوم بالضغط علي موافقة الشروط والأحكام.

وأخيراً يقوم باختيار إرسال الطلب.

وبعد اتباع خطوات إلغاء الابعاد نكون عرضنا كيفية إلغاء القرار حتي يتم إلغاء الابعاد والترحيل ويمكن الاستفادة من خدمات أبشر أيضاً بحجز موعد لدي مركز الشرطة من منصة أبشر.

طريقة تقديم طلب الإبعاد أو الترحيل والمعلومات للتواصل

ويتم تقديم خدمة إلغاء الإبعاد بدون رسوم إدارية وتستهدف خدمة المقيمين بالمملكة ، ويتم تقديم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية من منصة أبشر ، ولا يستغرق تقديم هذه الخدمة وقت ، وللمزيد من المعلومات حول الخدمة يمكن الاتصال علي :

الرقم الموحد : 00966125722727.

أو التواصل بالبريد الإلكتروني : [email protected]

ومن خلال ديوان الإمارة في ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً وحتي الثانية والنصف ظهراً.

ويتقدم صاحب الطلب إلي إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها بشكل رسمي أو عن طريق الكفيل التابع له المخالفين في المدة المحددة ﺑﻌــﺪ صدور الحكم ، ليتاح النظر في أمر ابعاد المخالف أو يجوز الرفع وفق قرارات القانون التشريعي بإلغاء تطبيق العقوبة عليهم وترحيل المخالفين الصادر بحقهم القرار ما لم يتم التظلم في فترة صلاحية التظلم المقررة وفق التدابير الخاصة بإلغاء عقوبة الهروب أيضاً.