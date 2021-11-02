كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية 1443

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسعودية، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ليكون هو يوم توفير رواتب المتقاعدين، وليست رواتب المتقاعدين فقط ما توفره المؤسسة بل تختص بتوفير الكثير من الرواتب الأخرى للمواطنين بالسعودية التابعين لهيئات العمل المختلفة، وتسمح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستعلام عن الرواتب إلكترونيًا من خلال موقعها رسمي لكافة المواطنين وإليكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن راتب التقاعد بالسعودية.

الاطلاع على راتب التقاعد بالسعودية إلكترونيًا

يتم الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا الذي توفره المؤسسة العامة للتأمينات وموعد نزوله للمتقاعدين من خلال القيام بالخطوات القادمة:

قم بالضغط على رابط مؤسسة التأمينات العامة للتوجه إلى موقع المؤسسة الرسمي

يتم التسجيل من خلال رقم هوية المواطن المستعلم للوصول لحسابه الخاص به. وبعد ذلك يكتب المستعلم رمز التحقق كما هو أمامه في حقله. وبعد الضغط على زر الاستعلام تظهر كافة المعلومات والتفاصيل التي تتعلق براتب التقاعد للمستعلم.

كيفية حساب راتب التقاعد إلكترونيًا

كما وهناك حاسبة إلكترونية وفرتها مؤسسة التأمينات العامة بالسعودية من أجل من يريد معرفة قيمة راتب تقاعده، ولحساب راتب التقاعد من الحاسبة الإلكترونية تتبع الخطوات القادمة:

يتم النقر على الرابط التالي للتوجه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للوصول إلى الحاسبة الإلكترونية.

وبعد ذلك من زر الخدمات الإلكترونية يتم النقر على الزر الخاص بحاسبة الراتب الإلكترونية لحساب راتب التقاعد.

يتم قراءة التفاصيل الموضحة والمطلوبة بدقة والضغط على بدء الخدمة لكي تبدأ الحاسبة.

وفي الحقل الخاص بالراتب يكتب آخر راتب حصل عليه المستعلم.

مع توضيح فترة الخدمة بالسنوات والشهور قبل الضغط على تبويب عرض المعاش.

لتظهر لك في النهاية القيمة المحددة لراتبك التقاعدي.

خدمات مؤسسة التأمينات الإلكترونية

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفرها مؤسسة التأمينات العامة لزائري الموقع الرسمي لها وهي: