نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن مشروع مول السعودية الجديد وأين يقام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع مول السعودية الجديد، تقوم السعودية الآن ببناء واحد من أكبر المولات في المملكة وهو مول السعودية الجديد والذي بدء القيام به منذ ثلاثة أيام فقط تقريبًا على أن يتم الانتهاء منه في غضون أربع سنوات، وهناك الكثير من التطلعات إليه ليصير المول الأكبر في السعودية وشاملًا للكثير من الأجزاء، ويرغب جميع السعوديين وغير السعوديين من المقيمين بالسعودية في معرفة تفاصيل مشروع مول السعودية الجديد.

مول السعودية الجديد المنتظر

مشروع مول السعودية الجديد تم اعتباره كواحد من أكثر المشاريع حيوية وأهمية ضمن المشاريع التجارية المختلفة بالسعودية، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2025 بعد حوالي أربع سنوات، على أن يكون موقعه في مدينة الرياض بالتحديد في حي النرجس عند تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الثمامة وهذا هو موقع مول السعودية الجديد بالتحديد وتم اختيار الرياض لأنها من أكثر المناطق حيوية وسرعة في التطور بالسعودية.

مساحة مول السعودية الجديد

وفقًا للموقع الذي تم اختياره فإن مساحة المول الجديد ستكون كبيرة حيث سيكون هناك مساحة للتأجير حوالي 300 ألف متر مربع، ومساحة مخصصة للفنادق والشقق الفخمة حوالي 214 ألف متر مربع، وحتى الآن على الرغم من بدء المشروع منذ أيام قليلة إلا أنه تم حجز نسبة تصل حتى 50% من المساحات المخصصة للتأجير.

تكلفة مشروع مول السعودية الجديد

نظرًا لأن مول السعودية الجديد سيكون من أكبر المولات بالسعودية والرغبة في جعله مميزًا عن باقي المولات كما أن موقعه في مدينة الرياض الممتاز كل ذلك جعل من سعر التكلفة مرتفع للوصول إلى الجودة المطلوبة، وبلغت تكلفة المشروع حتى الآن حوالي 16 مليار ريال، وسيوفر المشروع بدوره أكثر من 70 ألف فرصة عمل شاغرة للشباب في مراحله الأولى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مرحلة التشييد، وسيتيح حوالي 16 ألف وظيفة في مرحلة التطوير المتعددة المراحل.

مكونات مول السعودية الجديد

سيكون المول شاملًا للعديد من الاختيارات المتعلقة بالتسوق ومناطق الترفيه المختلفة للكبار والصغار والسكن وستكون من تلك الأماكن: