قائمة الفئات المستهدفة في خدمة البريد الدوائي بالسعودية

الفئات المستهدفة في خدمة البريد الدوائي، تسعى وزارة الصحة بالسعودية إلى توفير كافة سبل الراحة للمرضى وخاصةً في عصر انتشار فيروس كورونا، لأن الحفاظ على سلامة المرضى وصحتهم هو النقطة الأهم في الوقاية من أي إصابة، وأتاحت الوزارة الكثير من الخدمات للمواطنين بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وكانت واحدة من أحدث تلك الخدمات هي خدمة البريد الدوائي تحت عنوان دوائك لبابك فما هي تلك الخدمة والفئات المستهدفة منها.

خدمة البريد الدوائي من وزارة الصحة دوائك لبابك

هي خدمة وفرتها وزارة الصحة بالسعودية من أجل توفير العلاج وتوصيله إلى منازل المرضى دون تعريضهم إلى النزول إلى الأماكن المختصة من أجل الحصول على الدواء لا هم أو ذويهم، وقامت الوزارة بإطلاق الخدمة بعد تعاون مع البريد السعودي لتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم التابعين لمراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وحتى الآن وصلت خدمة البريد الدوائي إلى ما يقرب من 284 مشفى ومركز صحي بالسعودية، مع العلم أنها خدمة مجانية تمامًا لكافة المرضى.

الفئات المستهدفة من البريد الدوائي من وزارة الصحة

وقد حددت وزارة الصحة في السعودية فئات معينة يحق لها أن تحصل على خدمة البريد الدوائي وتطلب الدواء من منزلها وهم:

المواطنين الذين راجعوا المستشفيات المتعاقدة مع هيئة سبل.

والمواطنين الذين راجعوا المستشفيات الحكومية.

مرضى كبار السن.

مرضى العيادات الافتراضية.

المصابين بحالات مرضية مزمنة.

مرضى الرعاية المنزلية.

من يعانوا من إعاقة سواء عقلية أو جسدية.

المصابين بأمراض انخفاض المناعة.

المصابين بالأورام والسرطانات.

المرضى النفسيين.

طريقة الاستفادة من خدمة البريد الدوائي

لطلب خدمة البريد الدوائي تتم من خلال الآتي:

أولًا المريض الذي يطلب الدواء

عليه بتسليم الوصفة للطبيب. تقديم البيانات الخاصة بهم مثل الاسم ورقم الملف والعنوان ورقم الهاتف.

ثانيًا الصيدلية

عليه أن يقوم بمراجعة الأدوية والنشرات الدوائية بها. تجهيز الأدوية المطلوبة من المريض لنقلها مع طباعة بوليصة الشحن. يسلم الدواء لشركة الشحن.

ثالثًا الشركة الشاحنة