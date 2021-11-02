نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح آلية ومتطلبات تغيير المهنة للوافد في الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات والشروط المطلوبة من أجل تغيير المهنة للوافد في الإقامة، وأشارت إلى أن تعديل المهنة يتطلب من المتقدم إمداد الوزارة بالبيانات الأساسية، المتمثلة في الاسم ثلاثي وأرقام التواصل، بالإضافة إلى المنطقة التابع لها المستفيد، وقد أكدت على أن يتم الحفاظ عل سرية وخصوصية البيانات المسجلة، ويستطيع للمستفيد الإطلاع على بيانات المنشأة من خلال حسابه الإلكتروني عبر الموقع للوزارة.

تغيير المهنة للوافد

تغيير المهنة للوافد في الإقامة أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمة متاحة لجميع المهن، فيما عدا المهن الخاصة مثل المهن الطبية والهندسية، ولكن حددت الوزارة بعض الضوابط والشروط التي تمكن المستفيد من تعديل المهنة، كالتالي:

أن يكون العامل الذي يرغب في تعديل المهنة ممثل المنشأة التي يعمل بها في معتمدًا لدى أنظمة وزارة العمل.

أن تكون تراخيص المنشأة التي يعمل بها سارية.

اشتراك في خدمة العنوان الوطني التي يقدمها البريد السعودي.

ألا يكون الكيان في النطاق البلاتيني أو الأخضر.

لا يتم الموافقة على تعديل المهنة إلى أحد المهن الخاصة بالسعوديين فقط.

طريقة تعديل المهنة في الإقامة من خلال مكتب العمل

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية تعديل المهنة من خلال زيارة مكتب العمل، وتقديم طلب مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم يتولى القائمون دراسة الطلب والتأكد من المستندات المرفقة في خلال أسبوع من تاريخ التقديم، ثم يتوجب على المستفيد سداد الرسوم، والانتقال إلى إدارة الجوازات لتحديث الإقامة وتسجيل المهنة الجديدة.

تغيير المهنة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية

كما يوجد طريقة أخرى يتمكن من خلالها المستفيد من تغيير المهنة بكل إلكتروني، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية. العمل على تسجيل بيانات الدخول. القيام باختيار المنشأة ثم اختيار خدمة تغيير المهنة. البحث عن اسم العامل الوافد ثم تسجيل رقم الإقامة الخاص به. العمل على اختيار المهنة المرغوبة من قائمة المهن المتاحة. النقر على إرسال الطلب.

بعد الانتهاء من خطوات تغيير المهنة للوافد في الإقامة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، تتم عملية دراسة الطلب، ثم يستقبل المستفيد رسالة تفيد بنجاح إرسال الطلب، ثم يتوجب عليه زيارة مكتب الجوازات وسداد الرسوم، ثم تعديل المهنة في الإقامة.