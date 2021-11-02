نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة تعرف على الطريقة الرسوم المطلوبة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة تعرف على الطريقة الرسوم المطلوبة والشروط، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تضم العديد من المقيمين بداخلها، وأكثر ما يهتم به هؤلاء المقيمون وأكثر ما يشغل بالهم هي الإقامة، حيث تعتبر هي أهم الأشياء لوجود المقيم داخل المملكة بشكل قانوني وبدرن تعرضه لأي مشاكل، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقوم كل فترة بإضافة الجديد من الشروط على الإقامة لذاك دائما ما يبحث عنها المقيم، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض الطريقة لتجديدها بدون وجود رخصة والرسوم والشروط المطلوبة أيضا. كما يمكنك التعرف أيضا على كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها ورسوم رخصة العمل

تجديد الإقامة بدون رخصة عمل

أصبح أمر تجديد الإقامة أسهل كثير بسبب تحول كل هذه الأعمل إلي الشكل الإلكتروني، فأصبح بإمكان الوافد التجديد دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلي مقر الوزارة، وبمنتهي البساطة بصورك إلكترونية كما يلي :

أولا يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر

ثم الدخول على خدمات أفراد

وبعدها كتابة الأسم وكلمة المرور

وسيتم إرسال على رقم الهاتف رسالة نصية، وبعدها إدخالك على الصفحة الرئيسية لأبشر للخدمات

وعليك اختيار الخدمات الإلكترونية، وبعدها الخدمات المكفولة

وبعدها الضغط على تجديد الإقامة، والضغط على التالي.

الشروط المطلوبة للتجديد

حتي يتمكن الوافد من تجديد الإقامة بدون أي عائق هناك مجموعة من الشروط تم وضعها ويجب أن يتم توافرها في الوافد حتي يتمكن من التجديد وهذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون الوافد عند التجديد يوجد بداخل المملكة العربية السعودية

أن يكون متوفر جواز سفر ساري المفعول

أن يكون هناك تأمين صحي ساري الصلاحية

ألا يكون هناك أي ذكر من ضمن الأسرة بلغ ال21 عام ومسجل على الضامن

يجب أن يتم سداد الرسوم كاملة سواء كان رسوم الخدمات المرورية، أو رسوم التجديد.

الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة

لقد تم تحديد قيمة الرسوم التي يتم دفعها عند التجديد من قبل الوزارة، والتي يعتبر أمر سدادها امر واجب وفي الموعد المحدد لها حتي لا يتم الوقوع في مشكلة، وهذه الرسوم كما يلي:

هناك مبلغ 2000 ريال سعودي يتم دفعه كرسوم للمرافقين

ورسوم نقل الكفالة 4000 ريال سعودي للمرة الثانية.

ومبلغ 2000 ريال سعودي لنقل الكفالة للمرة الأولي

للوافد من الخارج 650 ريال سعودي.

المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة

كما يمكنك أيضاً عرض أهم المستندات المطلوبة ليتمكن الوافد من تجديد الإقامة. حيث قامت الوزارة بالإعلان عن تحديد بعض المستندات التي يجب توفيرها حتى يتمكن الوافد من تجديد الإقامة كما يلي: