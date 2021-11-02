نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يتوفى وحالة من الذهول تصيب الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، الأمير الشاب سعود توفته المنية في اليوم الثلاثاء الموافق 2-11 في سنة 2021 حيث كان الأمير الشاب سعود بن عبد الرحمن هو نجل الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الذي يعتبر والده هو نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة، كما انه يعد الابن السادس عشر للملك عبد العزيز، وفي تلك المقالة نطلعك على كافة التفاصيل عزيزي القارئ فتابعنا في السطور القادمة.

سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

وبهذا يكون الأمير سعود ولد بعام 1931، وتوفي 13 يوليو 2017 في الرياض. وسط ذهول من الديوان الملكي وخاصة لصغر سن الأمير وعدم شكواه بأي شئ. ووسط تعازي الكثيرين من المسئولين في الديوان الملكي وغيره.

وقد أعلن عن الوفاة أيضاً الأمير “محمد بن سلطان آل سعود” وذلك على حسابه في تويتر. حيث قد نعى الأمير الراحل حيث قال :-

“انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة. وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

ونعاه العديد من الشخصيات أيضا كما نعاه الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود وقال:-

“لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر وارحم أخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، ياطيبك وياكبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

من هو سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

يعتبر الأمير سعود هو أحد أبناء الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز والذي قد كان توفى في سنة 2017 وذلك بعد أن عانى مع المرض اللعين القصور الكلوي.

وكما ان والدة الأمير هي الأميرة مها بنت ابراهيم بن عبدالعزيز آل براهيم ، والتي كانت إحدى زوجات والده الراحل.

ويذكر ان القصر الملكي قد احتفل في شهر فبراير الماضي بخطوبة الأمير الذي رحل عن عالمنا على إحدى الأميرات من الأسرة المالكة آل سعود.

وفي نهاية المقالة نتمنى الصبر والسلوان لكل الأسرة الملكية وندعو لهم بالصبر على فقد أحبائهم.