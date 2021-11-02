نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الحج والعمرة haj.gov.sa منصة التوظيف الإلكتروني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الحج والعمرة haj.gov.sa الرسمي للتقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة رسمياً، حيث أعلنت الوزارة عن توفر عدد 44 وظيفة شاغرة على المرتبة السادسة للخريجات والخريجين الحاصلين منهم والحاصلات على المؤهل العلمي المطلوب والتخصص المناسب، وقد تم تخصيص الوظائف المعلنة لحملة مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة لمدة أربعة عشر يوماً، ويمكنكم الآن التعرف على موعد التسجيل في الحج والعمرة، وشروط التقديم وضوابطه من خلال ثقفني.

رابط تقديم الحج والعمرة haj.gov.sa

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدداً من الوظائف الشاغرة لديها، وقد بلغ إجمالي الوظائف المعلنة عدد أربعة وأربعون وظيفة للجنسين للمراقبين، ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات ممن حصلوا على المؤهل المطلوب والتخصص المناسب لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ممن يرغبون في التقديم على وظائف الوزارة المتاحة.

وقد أكدت الوزارة على أنه سيتم التقديم على وظائفها الشاغرة عن طريق بوابة وزارة الحج والعمرة توظيف الإلكترونية، كما أوضحت موعد البدء في استقبال طلبات تسجيل وزارة الحج والعمرة 1443، حيث من المقرر أن يتم التقديم خلال الفترة التالية:

فتح باب التقديم للجنسين اعتباراً من تاريخ 2 ربيع الثاني 1443هـ.

ينتهي التقديم بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ.

يتم تقديم وزارة الحج والعمرة من خلال الرابط الرسمي التالي (haj.gov.sa).

ضوابط وشروط التسجيل في وزارة الحج والعمرة 1443

أوضحت وزارة الحج والعمرة المتطلبات والفئات المستهدفة بالإعلان الوظيفي وشروط التقديم على الوظائف الشاغرة، حيث خصصت الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين منهم والحاصلات على درجة البكالوريوس وما يعادلها.

كما اشترطت ضرورة إجادة اللغات التالية “الباكستانية – الأوزبكية – الأوردو – الصينية – الفارسي – الهوسة – المالي – التركي – الإندونيسية” لجميع الوظائف، وتتطلب كافة الوظائف مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة تحدثاً وكتابةً، ويتم الترشيح النهائي بعد اجتياز المقابلة والاختبار.

وفي حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية يتم إلغاء الترشيح بشكل مباشر، وترشيح المتقدمين والمتقدمات يرتبط بالمقرات التي تم تحديدها من قبل الجهة، وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح عليها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان بشكل نهائي، ويتم التسجيل في الوظائف فور حلول الموعد المحدد من خلال رابط تقديم الحج والعمرة haj.gov.sa للتوظيف الرسمي المرفق