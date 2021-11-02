نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة منطقة حائل تعلن عن توفر وظائف جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن أمانة منطقة حائل عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين الأول من نوفمبر 2021 م ، أمانة منطقة حائل تعلن عن توفر وظائف جديدة ، وقد وضحت في إعلانها عن توافر عدد 48 وظيفة بالأمانة العامة والبلديات التابعة لها ، للتعين بنظام التعاقد المؤقت ، وذلك لمدة تسعون يوماً لكلا الجنسين رجال ونساء ، علي أن يقوم المتقدمين بأداء مهام التشوه البصري والعمل علي متابعة كافة البلاغات المرصودة حيال الأمر ذاته ، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنطقة حائل ، ليبدأ التقديم اعتباراً من الاثنين 1-11-2021 م ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض الشروط اللازمة للتقديم وخطوات التقديم بالشواغر ، كما يمكنكم التعرف علي وظائف وزارة الحج والعمرة لحملة مؤهل البكالوريوس من الجنسين للسعوديين.

أمانة منطقة حائل تعلن عن توفر وظائف جديدة بشروط وضوابط

أعلنت أمانة منطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية للرجال والنساء ، بعدد 48 وظيفة للسعوديين من الجنسين بالأمانة والبلديات التابعة لها وفق مجموعة من الاشتراطات نعرضها لكم :

المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية. يتراوح سن المتقدم من الجنسين بين العشرين والخامسة والثلاثين. حصول المتقدمين علي مؤهل تعليمي بدرجة الثانوية العامة. توافر خبرات سابقة يعتبر امتياز للمتقدم / المتقدمة. يشترط التفرغ التام لأداء المهام الوظيفية. يجب اجتياز المقابلات الشخصية للحصول علي الوظيفة.

ويجب للتقدم مراجعة إمارة منطقة حائل ، ويتم استبعاد الطلبات التي تخالف تلك الشروط والضوابط ، أو أي بيانات غير صحيحة.

خطوات التقديم علي وظائف الأمانة

أعلنت إمارة منطقة حائل عن توفر وظائف مؤقتة للباحثين عن فرص عمل شاغرة لهم ، و يمكن للسعوديين والسعوديات التقديم علي وظائف أمانة حائل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بأمانة منطقة حائل علي شبكة الإنترنت. تسجيل الدخول برقم الهوية ، ورقم السري ، ووضع الرمز المرئي ، ثم الضغط علي تسجيل الدخول. إن لم يكن لديكم حساب تقوم بالضغط علي إنشاء مستخدم جيد من نفس الصفحة أعلي المنتصف باللون الأزرق. تقوم بعد ذلك بالبحث عن الوظائف واختيار الوظيفة المتاحة. ثم تضغط تقديم علي الوظيفة وتقوم بقراءة المتطلبات بعناية. بعدها تملأ كافة حقول البيانات وتقوم بإرفاق أي شهادات مطلوبة. يتم التواصل مع المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

يتم الإعلان عن المرشحين المقبولين للتوظيف عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة لمنطقة حائل ، و لشغل تلك الوظائف مراجعة إمارة منطقة حائل.