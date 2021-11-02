نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل معفي من الرسوم الإدارية ميسر للغاية لجميع القطاعات شركة متاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل معفي من الرسوم الإدارية شركة متاجر للتمويل معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي سمة، ومرخصة بمزاولة أعمال القروض لقطاع الأفراد والأعمال التي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير التمويلات بمبالغ مرتفعة يقدر من خلالها العميل حل الضيقات المالية لديه أو تحقيق حلم الذي يتمثل في شراء سيارة أو مستلزمات أو أي شيء يرغبه، وشركة متاجر تتميز بالمرونة والعمل بشفافية حيث توضح القرض للعميل في البنود المنصوص عليها بالعقد، ومن ضمن الخدمات المتاحة عبر الموقع الحاسبة الإلكترونية التي من خلالها تقدر معرفة قيمة القرض والقسط، كما تتيح تقديم الاستفسارات عبر فريق خدمة العملاء على رقم 92000708.

تمويل بدون كفيل معفي من الرسوم الإدارية

عدة مزايا تقدمها شركة متاجر بما أنها من أفضل شركات التمويل في السعودية توفر أطول فترة سداد تصل حتى خمس سنوات ميسرة الأقساط، وأهم ما في الأمر أن كل المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما توفر القرض بدون كفيل للنساء والرجال في جميع القطاعات يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي ويصل حتى 200 ألف ريال، وأيضاً التمويل بدون رسوم إدارية بهامش ربح ثابت طوال فترة السداد، وذلك بشروط بسيطة وهي أن لا يقل راتب العميل عن 4.000 ريال سعودي، والقرض متاح للسعوديين فقط على أن تكون فترة الخدمة في العمل 3 شهور للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص.

طريقة طلب تمويل بدون كفيل معفي من الرسوم الإدارية

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض بدون كفيل ولا رسوم إدارية

بطاقة الهوية الوطنية للعميل تكون سارية المفعول.

خطاب تعريف الراتب يشمل المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والدخل + البدلات إن وجدت.

أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات.

لا يقل العمر عن 21 سنة.

ملحوظة تقدم الشركة التمويل بدون كفيل أو بكفيل وفي حالة اختيار القرض بتقديم ضامن فيجب أن يكون من مناطق القريبة من فروع الشركة

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني www.matager.sa تعبئة نموذج الاستمارة بالبيانات المطلوبة ورفع المستندات المحددة أعلى.

فيما يجب العلم بأنه قد تكون هناك وثائق أخرى حسب ظروف كل شخص.