عروض التمويل الشخصي من الراجحي مزايا عرض منتج وطني شروط استرداد الرسوم

عروض التمويل الشخصي من الراجحي مزايا عرض منتج وطني وشروط استرداد الرسوم. حيث يتميز مصرف الراجحي بإنه من أكبر وأهم بنوك المملكة العربية السعودية. ولا تقتصر أهميته داخل المملكة فقط ولكن فهو لديه الكثير من الفروع أيضاً خارج حدود المملكة العربية السعودية. كما يمتلك مصرف الراجحي الكثير من العملاء داخل المملكة وذلك لما تجده العملاء من مصداقية من المصرف. كما يسعى دائماً بنك الراجحي لتقديم الكثير من الخدمات للعملاء وذلك لكسب رضاء العملاء وأيضاً لجذب عملاء جدد. وتتعديد هذه الخدمات ما بين تمويل وقروض وكذلك بطاقات الائتمان المصرفي من الراجحي. كما يعتبر من أكثر ما يميز المصرف هو تقديمه عروض مميزة على هذه الخدمات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم هذه العروض ومزاياها وكذلك الشروط والأحكام لاسترداد الرسوم الإدارية. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي والشروط المطلوبة وطريقة أخذ القرض المؤجل.

عروض التمويل الشخصي من الراجحي

يتميز مصرف الراجحي بتقديمه الدائم للعروض علالخدمات المصرفية التي يقدمها. كما يعتبر أكثر العروض تفضيلا عند العملاء هو العرض الشهري على التمويل الذي يقدمه مصرف الراجحي. ويعتبر هذا الشهر هو شهر العروض على التمويل حيث يقدم مصرف الراجحي مزايا عديدة هذا الشهر للعملاء. فيمكننا عرض أهم المزايا والعروض التي يقدمها البنك للعملاء هذا الشهر كما يلي:

أقل نسبة ربح

بطاقة مجانية مدى الحياة

رسوم إدارية مستحقة.

مزايا عرض منتج وطني

تصل فترة استحقاق التمويل إلى 60 شهر كما يقدم المصرف هامش ربح تنافسي وكذلك ميزة الرسوم الإدارية المستحقة على البطاقة الائتمانية أو مسبقة الدفع يبدأ المعدل النسبي السنوي من 1.43٪ كما يقدم للعميل الإمكانية من التمتع بالخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها البنك وكذلك المنتجات التمويلية. إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين والتي على وشك التقاعد وكذلك الغير سعوديين. كما إنه لا يتطلب وجود كفيل ويتم الإعفاء في حالة العجز الكلي أو الوفاة كما إنه لا يوجد حد أقصى للتمويل.

شروط وأحكام استرداد الرسوم الإدارية