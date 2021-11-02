“عاجل” فتح رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443عبر أبشر توظيف دورة الضباط الجامعيين 51

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 لدورة الضباط الجامعيين رقم 51، أصبحت من أهم كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل الطلاب المتقدمين للكلية، جاء الإعلان عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وأعلنت الكلية أن الطلاب المتقدمين يمكنهم الآن الدخول عبر منصة أبشر توظيف، برقم الطلب والاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم، ثم التقدم للكلية في الموعد المحدد له واستكمال إجراءات القبول، وتقديم المستندات المطلوبة لإستكمال القبول النهائي، وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني والمستندات المطلوبة.

رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443

الدخول على منصة أبشر توظيف.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة.

الضغط على أستعلام من تم ترشيحه سيجد رسالة بقبول ترشيحه المبدئي.

رابط منصة أبشر توظيف

منصة أبشر هي منصة حكومية يتم من خلالها إعلان نتائج قبول الكليات العسكرية، وكذالك يتم التقديم من خلالها علي كل الوظائف الحكومية سواء كانت عسكرية أو مدنية، ويعتبر موقع أبشر توظيف من أهم المواقع الإلكترونية التي يحرص المواطنون على الدخول إليها، للتقديم على الوظائف المتاحة من خلالها.

المستندات المطلوبة لإستكمال إجراءات القبول النهائي

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول مع صورة منها. إحضار نموزج التقديم الذي تم طباعته للمراجعة. إحضار المؤهل الدراسي “البكالوريوس” ويكون معتمد من وزارة التعليم. إحضار 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مكشوفة الرأس.

تعليمات عند الحضور للمراجعة

أعلنت الكلية أن على الطلاب المقبولين مبدئياً الحضور في المواعيد المحددة لهم، ويجب أن يكون الطالب محمل تطبيق توكلنا للتأكد من حصوله على تحصين كورونا الجرعتين، ويجب الحضور بزي الرياضي وأن لا يكون مصاحب للطالب أي من أقاربة، والحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية عند الحضور.

كلية الملك فهد الأمنية

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية من أهم الكليات العسكرية، التي يحرص الطلاب على الالتحاق بها، نظراً للمميزات الكبيرة التي يتحصل عليها خريج الكلية بعد أن يحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فالكلية هي تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تعمل على تأهيل الطلاب على الحياة العسكرية والدفاع عن الوطن.