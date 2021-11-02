نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع 1443 رابط استعلام عن نتائج القبول وزارة الدفاع برقم الهوية tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع 1443 ، يستمر البحث في المملكة عن استعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443 برقم الهوية عبر بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa، حيث يسعى العديد من المتقدمين في وقت سابق على وظائف وزارة الدفاع السعودية من رجال ونساء لمعرفة والاستفسار عن نتائج القوات المسلحة من اجل الحصول على كافة التفاصيل وأهم الإجراءات الخاصة بالقبول التي يجب يجب القيام بها بعد القبول المبدئي في وظائف وزارة الدفاع السعودية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لمتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل ودقيق رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع السعودي

نتائج وزارة الدفاع 1443

في الوقت الحالي يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رهيب عن رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443، حيث يسعى مواطنو ومواطنات المملكة العربية السعودية الذين تقدموا سابقا على وظائف القوات المسلحة في العددي من الرتب ومن بينها رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب معرفة نتائج القبول وزارة الدفاع، ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات ورابط استعلام نتائج وزارة الدفاع.

استعلام قبول وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن النتائج المبدئية للمرشحين الحاملين للشهادة الثانوية والذين تقدموا في وقت سابق على وظائف وزارة الدفاع ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع المعروفة باسم او الترشيح الاولي ومعرفة أسماء المقبولين من خلال اتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل:

الدخول على رابط بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد

ثم القيام بتعبئة بيانات المستخدم الموجودة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور

بعدها يجب تدوين رمز التحقق المرئي الموضح في الصفحة الرئيسية

وأخيرا الضغط على مربع “تسجيل الدخول”

حدد الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

أدخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح

اضغط فوق رمز الاستعلام. وسوف تحصل على نتيجتك يتم قبولك عندما تجد عبارة لقد تم ترشيحك، كما ستحصل على اهم الوثائق التي يجب على المترشح التقيد بها في المرحلة الثانية. إذا وجدت عبارة رؤية اعتذار ، فهذا يعني أنه لم يتم قبولك.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو الموجود ادناه وال>ي يوضح الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استعلام نتائج قبول التجنيد في القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

نتائج القبول وزارة الدفاع

بعد الإعلان عن نتائج القبول وزارة الدفاع وأسماء المقبولين للطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة وتقدموا على بوابة القبول الموحد للمدارس العسكرية، لكن لحد الساعة يعيش كافة مواطني ومواطنات المملكة حالة من التوتر والقلق الشديد من اجل معرفة رابط استعلام نتائج القبول وزارة الدفاع 1443 وهي البوابة الإلكترونية الرسمية للقبول الموحد للقوات المسلحة السعودية، وكل من يرغب في الحصول على نتيجته ما عليه سوى اتباع كافة الخطوات المدرجة في الفقرة الثالثة من هذا المقال.

نتائج التجنيد الموحد والمستندات المطلوبة

عندما يتم قبولك مبدئيا في وزارة الدفاع تعتبر المرحلة الأولية للقبول كما يخضع المقبولين لإجراءات القبول النهائية ويطلب منهم العديد من الوثائق والمستندات التي يجب عليهم احضارها في الوقت المحدد ومن بين هذه المستندات ما يلي:

بطاقة هوية سارية المفعول ونسخة منها أصل شهادة التعليم التي تم تحصيلها من قبل الطالب او الطالبة مع نسختان من شهادة المؤهل التدريسي. ثمانية صور شمسية مقاس 4 * 6 جارية. نسخة من سجل الحالة الاجتماعية. طباعة نموذج المراجعة على الورق من خلال منصة أبرش للتوظيف.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443، ورابط وخطوات الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع لشغل وظيفة عسكرية برتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، كما بين لكم اهم المستندات والوثائق المطلوبة من المرشحين قبل اجتياز الاختبارات للقبول النهائي وزارة الدفاع 1443.