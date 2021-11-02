نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب في المقال التالي
تمويل من افضل القروض التي تقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد قامت البنوك السعودية بوضع كمية من القروض المختلفة المتاحة والمناسبة لدي جميع الفئات العمرية من المواطنين، والشركات أيضا الكبري المعروفة بتقديم القروض من اجل دعم ومساعدة المواطنين لتسهيل لهم معيشتهم وحياتهم اليومية، ومن ضمن هذه الشركات منصة سلفة بالمملكة السعودية التي تقوم بتوفير مبلغ مالي بسيط تساهم به من اجل مساعدة المواطن عند احتياجه لسد الدين أو شراء لشيئ أساسي داخل المنزل، والتي تعد منصة سلفة تختلف في مصدر تقديم تمويلاتها من حيث أن البنوك والشركات التي تقدم القروض تشترط من تحويل راتب كما أنها تقدم بمبلغ مالي كبير، ولاكن منصة سلفة تمتاز قروضها أنها توفر بدن احتياج لتحويل الراتب، كما أن من اهم ما يمتاز به التمويل انه يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية، فقد تشتهر منصة سلفة السعودية أنها من اكثر الشركات سريعة في جراءات تمويلاتها للعميل، حيث يمكن للعميل أخذ التمويل بعدما يتوفر الشروط خلال دقائق، وسوف نوضح اهم الشروط التي لا بد من توافرها للحصول علي التمويل.
تعرف علي احكام التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الالكترونية
وضعت منصة سلفة عدة شروط عند إعلانها علي التمويل الشخصي، فقد حددة أن التمويل متاح لمن تتوفر لديهم جميع الشروط الأتية:
- يشترط عند التقديم علي التمويل الشخصي أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية، فان التمويل ليس متوفرا للمواطنين المقيمين.
- العمر يشترط أن لا يقل عن ثمانية عشر عام عند التقديم علي القرض، حيث أنها أوضحت أن التمويل ليس متاح لمن يتعدي عمرهم عن ستون عام.
- يقدم التمويل بأفضل ميزة يهتم لها المواطن عند حصوله علي التمويل الشخصي وهي أن التمويل بدون تحويل راتب.
- يشترط علي العميل أن يكون علي رأس عمل سواء أن كان موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للعميل الموظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن اربعه ألاف ريال سعودي وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.
- خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر للحكومي و ستة للقطاع الخاص.
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