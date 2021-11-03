نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة المخالفات المرورية لآخرين من خلال منصة أبشر طريقة الإستعلام بالخطوات وكيفية السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة .الاستعلام عن المخالفات المرورية لآخرين حيث يمكن لأي مواطن بالمملكة الكشف عن المخالفات المرورية للزوار في المملكة للاستعلام عن المخالفات المرورية التي حدثت أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك يتم عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية ووزارة النقل، عبر استكمال سلسلة من الخطوات عبر حساب المستفيد على المنصة، ويمكن أيضًا الإستعلام عن مخالفات المرور لشخص آخر عن طريق رقم هوية الشخص المطلوب، كما توفر المنصة العديد من الخدمات المرورية الأخرى أبرزها “خدمات الإعتراض”، واليوم ومن خلال موقع ثقفنى نكتب عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للغير عن طريق ابشر بالخطوات، وبعض المعلومات التفصيلية عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الإدارة العامّة للمرور في المملكة العربيّة السّعوديّة دائمًا إلى تقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية على أكمل وجه، حتى يتمكن جميع السائقين من معرفة الغرامات التي حدثت ودفعها في أسرع وقت ممكن أو معارضة الغرامات من خلال منصة أبشر دون التحقق من المرور، والتي يمكن أن توفر وقتهم وتضمن عدم وجود اختناقات مرورية وتأخيرات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لآخرين:

توفر منصة أبشر إمكانية الاستعلام عن المُخالفات المروريّة لشخص آخر في السّعوديّة عن طريق الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة “أبشر” عبر الانترنت. استخدم اسمك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب. أدخل رمز التأكيد وانتقل إلى “الخدمات الاستعلاميّة”. إختر الاستعلام عن المخالفات المرورية. اكتب رقم الهوية الشخصية أو رقم السيارة. انقر فوق “استعلام”. بعد ذلك، ستتعرف على كافة المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين:

يتم الاستفسار من خلال منصة أبشر، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى “منصة أبشر”.

دس على زر “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

انتقل إلى صفحة البيانات وحدد نوع المستند.

أدخل رقم الهوية.

قم بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص، واضغط على “عرض”.

الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر 1443

من الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المواطنين في المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 1443 هـ عن طريق التواصل مع الإدارة العامّة للمرور في المملكة العربيّة السّعوديّة، كما يمكنك التحقق من قيمة المخالفات من خلال قنوات الدفع الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي في مختلف المحافظات والمدن، وينطبق الشيء نفسه على التطبيقات المصرفية المتوافقة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443

يمكننا الاتصال بالرقم “989” واتباع تعليمات الرد التلقائي للاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية 2021 وذلك دون إنشاء حساب على منصة أبشر الإلكترونية سواء للمواطنون أوالمقيمين.

طريقة تسديد مخالفات المرور عبر صراف الراجحي 2021

يتم دفع المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية عام 1443 هـ من خلال منصة أبشر على النحو التالي: