نتائج قبول الدفعة 51 جامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

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عمر شويل - جدة نتائج قبول الدفعة 51 هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من خريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية. حيث أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن النتائج الأولية والمبدئية لقبول دفعة جديدة من الضباط الجامعيين تخصصات مختلفة. حيث كانت كلية الملك فهد الأمنية قد أعلنت عن البدء في تلقي طلبات التقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية في وقت لاحق من خلال رابط تقديم كلية الملك فهد الامنية. وأوضحت الكلية متطلبات وشروط تقديم كلية الملك فهد الامنية للدورة رقم (51) جامعيين. وتعد كلية الملك فهد للأمنية هي واحدة من أهم وأعرق الكليات العسكرية في العالم. حيث كانت بداية نشأة الكلية الأمنية العريقة طبقاً لمقترح مديرية الشرطة السعودية بإنشاء مدرسة للشرطة لتأهيل الأفراد انضباطياً وعلمياً وعسكرياً وذلك في يوم 29/91354 هجرياً وظلت في تطورها حتي عام 1422 هـ لتقتصر علي قبول الأفراد من خريجي الجامعات فقط لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة ملازم / ملازم أول. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل نتائج قبول الدفعة 51 جامعيين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.

نتائج قبول الدفعة 51 لكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للتسجيل والقبول في وقت لاحق عن نتائج القبول للدفعة 51 جامعيين. وقد أوضحت أنه يمكن القيام بالتعرف علي النتائج الأولية والمبدئية للدفعة 51 جامعيين من خلال الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية. وأكدت الكلية علي أنه تم ظهور النتائج علي أن يخصص لكل فرد أو طالب ناجح توقيت وتاريخ محدد يتم فيه استكمال أعمال التقديم وإنهاء الإجراءات وذلك في إطار الاستمرار الدائم في تنظيم العمل ومعدلات الازدحام تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها البلاد. كما أنه يمكن القيام بالتواصل مع إدارة التسجيل في أي وقت في حالة وجود أي استفسارات.

موعد وتوقيت تسليم الوثائق للطلبة المقبولين من الدفعة 51 جامعيين

وقد أفادت إدارة التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية بأنه يمكن التعرف علي توقيت تسليم الوثائق من خلال موقع أبشر للتوظيف. وقد أكدت أيضا علي جميع الناجحين ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة والتي وضعتها الإدارة لتنظيم العمل وإنهاء الإجراءات.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أوضحت إدارة التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للجامعيين شروط القبول في الكلية للجامعيين وهي كالتالي:

ضرورة أن يكون سعودي الجنسية ومولود بالسعودية ويستثني من ذلك الأشخاص الذي نشأوا بدول أجنبية برفقة أحد الوالدين أثناء خدمة للملكة بالخارج.

أن يكون الفرد لائقا طبياً علي كافة الاتجاهات.

ألا يقل الطول عن (168) سم.

اجتياز كافة الاختبارات التي وضعتها الكلية ( مقابلات شخصية – اختبارات طبية – نفسية – رياضية – ….. ).

أن تكون صحيفة الحالة الجنائية للطالب خالية من أي أحكام قضائية.

أن يكون الطالب من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السير والسلوك.

ألا يقل العمر عن (22) عاماً وألا يزيد عن (30) عاماً.

أن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس من التخصصات المطلوبة والمعلنة بتقدير لا يقل عن (جيد) كشرط اساسي للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية للعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية السعودية.

ألا يكون قد مضي علي التخرج أكثر من عام واحد فقط مع الانتظام أثناء فترة الدراسة.

ألا يكون علي رأس وظيفة حكومية.

الالتزام بأي شروط أخري تضعها الكلية في حينه.

ألا يكون متزوج من أجنبية.

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية شروط القبول بعد التصديق عليها من مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله حتي يتمكن الراغبين في مطابقتها علي أنفسهم قبل الشروع في التقديم.

كما يسعى العديد من خريجي الجامعات في تقديم كلية الملك فهد الأمنية للحصول علي وظيفة مرموقة مثل التي يحصل عليها خريجي الكلية والتي تعطي خريجيها العديد من الامتيازات الاجتماعية والطبية والمادية وبرواتب شهرية مجزية.