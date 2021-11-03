عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021 بدون كفيل وأهم الشروط

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021 والتي كانت قد أعلنت عنها شركة اليسر وهي احدي الشركات الهامة التابعة للبنك المركزي السعودي في المملكة والتي تساهم بشكل فعال في تقديم عدد كبير من عروض التمويل للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين، كما أن شركة اليسر للتمويل تعتبر واحدة من الشركات المرخصة، وتقدم أيضا للكثيرين العديد من عروض التقسيط بالنسبة للكثير من الأشياء والسلع، حيث لا تحتاج الي ضامن وتقدم الكثير من التسهيلات.

شروط شركة اليسر 2021 للتقسيط

قامت شركة اليسر للتقسيط بوضع عدة شروط لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وعروض التقسيط كالتالي:

ألا يقل راتب الشخص المتقدم السعودي الذي يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص عن 5000 ريال و بالنسبة للأشخاص المقيمين لا يقل عن 6000 ريال.

أن يكون الشخص المتقدم موجود في وظيفته لفترة لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر للمواطنين و ستة أشهر للمقيمين.

يتم قبول الأفراد بداية من سن 18 سنة ولا يزيد عن سن 60 سنة ، وألا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 سنة.

المستندات المطلوبة تقسيط من شركة اليسر 2021

صرحت شركة اليسر للتقسيط أن هناك بعض المستندات المطلوب حتى يتم الموافقة للأشخاص علي التمويل وهي كالتالي:

يقوم بتقديم بطاقة هوية الشخص المتقدم وتكون سارية

أن يتم إحضار خطاب تعريف بالراتب وهذا الخطاب يكون الغرفة التجارية لجميع العاملين في القطاع الخاص.

يتم تقديم رخصة قيادة وتكون سارية

بالنسبة للأشخاص المقيمين يتم توفير جواز سفر ساري

يتم تقديم كشف حساب من البنك

بالنسبة للأشخاص المتقاعدين يتم توفير نموذج استقطاع خاص من الراتب

أن يكون هناك عنوان وطني معتمد.

يقوم بتقديم عرض خاص بسعر السيارة التي يريد شرائها وتكون من أحد المعارض المعتمدة من الشركة.

جدير بالذكر أن عمليات التقسيط والتمويل التي تقدمها شركة اليسر للتقسيط لا تتواجد في العديد من الشركات أو البنوك التي تتواجد في المملكة حيث انها أن الشخص المواطن أو المقيم يمكنه أن يحصل علي تمويل يصل في الكثير من الحالات إلى 750 ألف ريال سعودي، وذلك بدون كفيل كما أن الفترة المقررة لسداد هذه الأقساط تصل الي 60 شهراً وذلك مع هامش ربح تنافسي.