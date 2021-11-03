نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر حيث يعدّ برنامَج حساب المواطن من أهم البرامج في المملكة العربية السُّعُودية التي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين ذات الدخل المتوسط والمنخفض حيث إن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من برنامَج حساب المواطن يتساءلون عن موعد نزول حساب المواطن ولذلك سوف نقوم بالتعرف على الموعد من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني.

موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021

لقد قامت الحكومة السُّعُودية بتحديد موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر حيث أنه سوف يكون في اليوم من كل شهر وإذا كان يوم العاشر يوافق يوم عطلة أسبوعية سوف يتم صرف الحساب في يوم التاسع من الشهر وهو إلى ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية لكل مواطن مستفيد من برنامَج حساب المواطن يتم من خلالها تحديد مبلغ الاستحقاق الشهري الخاص به ثم أن هذه الرسالة يتم بواسطة تحديد الفرع الذي يقوم المواطن باستلام الحساب منه وهذا الشهر سوف يتم صرف حساب المواطن في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر ميلادي (10/ 11/ 2021) ثم أن هذا اليوم يوافق يوم الخامس من شهر ربيع آخر هجريا (5/ 4 / 1443).

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

من الممكن أن يستطيع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن موعد حساب المواطن برقم الهُوِيَّة الوطنية وذلك يكون في بعض الخطوات المبسطة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب على المواطن الذَّهاب إلى الموقع الخاص بحساب المواطن.

بعدها يقوم المستخدم بتسجيل الدخول وذلك يكون بتدوين كل من الاسم وكلمة المرور.

يقوم المستخدم بعد ذلك بتسجيل كافة البيانات الخاصة به في الأماكن المحددة لذلك.

ثم يتم بعد ذلك النقر على أيقونة استعلام الضمان.

وأخيراً سوف يتم ظهور موعد نزول المعاش أو حصول المواطن على المعاش واحقي المواطن في الدعم.

التسجيل في حساب المواطن 1443

عند فتح التسجيل في حساب المواطن من الممكن أن يتم التسجيل فيه بواسطة عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الخاص لحساب المواطن.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

بعد ذلك يقوم المواطن بتدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وهي كالآتي (الاسم، تاريخ الميلاد، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الجوال).

ثم بعد ذلك يتم تسجيل رمز التحقق.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل.

بعدها سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال الخاص بالمستخدم تضم كلمة السر الذي تخص الحساب.

وبعد ذلك يتم تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الذي جاءت في الرسالة النصية.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

من الممكن أن يقوم أي مواطن في المملكة العربية السُّعُودية بالتسجيل في برنامَج حساب المواطن بشرط أن تتوافر فيه الشروط التي تم وضعها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في حساب المواطن حاصل على الجنسية السُّعُودية.

يشترط أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية.

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في برنامَج حساب المواطن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

يشترط أن المواطن لا يكون الدخل الشهري الخاص به لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على موعد نزول حساب المواطن لشهر نوفمبر 2021 كما تعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن حساب المواطن بواسطة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وقمنا أيضاً بذكر طريقة التسجيل في برنامَج حساب المواطن وأيضاً شروط التسجيل في برنامَج حساب المواطن.