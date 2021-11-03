نتائج وزارة الدفاع tajnid القبول المبدئي 1443 رابط بوابة القبول الموحد بالقوات المسلحة

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnid 1443 القبول المبدئي للمتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف وزارة الدفاع العسكرية للرجال والنساء، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الثالث من شهر نوفمبر لعام 2021م عن إتاحة الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة من الجنسين.

وكانت قد أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات وزارة الدفاع العسكرية، وقد تم التقديم على كليات وزارة الدفاع وفق تسلسل رغبات المتقدم، ويمكنكم التعرف على هذه الكليات من خلال التالي (كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي)، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي لوزارة الدفاع ثانوي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة afca.

نتائج وزارة الدفاع tajnid القبول المبدئي

تم البدء في إرسال رسائل القبول المبدئي للمرشحين والمرشحات لشغل وظائف وزارة الدفاع للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب على الجوالات المسجلة لدى النظام، حيث يتم استلام رسائل الترشيح الأولي الآن لإكمال الإجراءات الخاصة بالمتقدم أو المتقدمة.

وإكمال البيانات والمعلومات التفصيلية وحجز موعد لدى أحد مراكز التجنيد بالمملكة العربية السعودية، وطباعة المستندات الخاصة بالمتقدم، ومن يرغب في التعرف على نتيجة الترشيح الأولي لوزارة الدفاع أو نتائج القبول المبدئي للقوات المسلحة، يمكنه ذلك من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa). بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa)

نتائج قبول وزارة الدفاع تجنيد 1443

يتم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين والمرشحات على دفعات بشكل تدريجي، حيث تم إعلان نتائج قبول الدفعة الأولى لهذه الفترة عبر موقعها الإلكتروني، وينتظر باقي المرشحين تغيير حالة الطلب لأنها ما زالت فارغة حتى الآن، وعند القبول على الوظائف العسكرية يتم استلام رسالة نصية أو يتم تغيير حالة الطلب في بوابة القبول وفق الصور التالية:

نتائج وزارة الدفاع 1443

تتيح بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بإحدى كليات وزارة الدفاع المذكورة عاليه، حيث تم تحديد الرغبات عند تقديم وزارة الدفاع وتعبئة نموذج التسجيل، فهناك من يرغب في الالتحاق بكلية الملك فيصل الجوية.

وهناك من يرغب في الالتحاق بكلية الملك فهد البحرية أو غيرهم من الكليات المتاحة، وقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين أنه يتم فرز المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم على حسب الدرجات الحاصل عليها كل متقدم في الاختبارات التالية (الثانوية العامة – القياس – قياس التحصيلي).

وأن تكون الدرجات الحاصل عليها المتقدم معتمدة من جانب المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن إشعار بنتيجة القبول، والإعلان عن نتائج وزارة الدفاع tajnid أو نتائج القبول المبدئي عبر بوابة القبول الموحد التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

موعد الكشف الطبي الثاني وزارة الدفاع 1443

تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة الجامعيين وطلاب الكليات العسكرية المرشحين وفق المواعيد التالية:

الطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

رابط موقع وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد

من يرغب في دخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

الوثائق والمستندات المطلوبة لوزارة الدفاع ثانوي

تم إيضاح الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي الخاص بالمرشح من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، حيث يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها المتقدم، وإحضار صورة من شهادة اختبار قياس القدرات العامة.

وصورة من اختبار قياس التحصيلي، وصورة من اختبار الكفايات المقدم من المركز الوطني للقياس، وإحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب، وإحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني.

بالإضافة إلى ذلك، إحضار صورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، وإحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع tajnid 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة القبول الموحد الرسمي المرفق.

نتائج وزارة الدفاع للثانوي 1442

بعد الانتهاء من تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي لوزارة الدفاع، يتم وضع كافة الصور والوثائق المطلوبة في ملف علاقي شفاف، ويتم تحديد لونه وفقاً للكلية المقبول بها.

حيث يتم وضع جميع الصور والوثائق لكلية الملك عبد العزيز الحربية في ملف باللون الأخضر، ولكلية الملك فيصل الجوية في ملف باللون الأزرق، ولكلية الملك فهد البحرية في ملف باللون الأبيض، أما كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي فيتم وضع المستندات في ملف باللون الأسود.

استعلام نتائج القبول المبدئي بوابة القبول الموحد

بعد اتباع رابط نتائج وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق لدخول بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع الإلكترونية، يتم تعبئة اسم المستخدم الخاص بالمتقدم وكلمة السر، ثم كتابة رمز التحقق المرئي بالصورة الموجودة، في حال عدم وضوح الصورة أو الرمز، يمكنك تغيير الرمز من خلال النقر على تغير رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول الموحد بالقوات المسلحة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قبول الدفعة الأولى عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع 1443، حيث يتم الدخول إلى البوابة والإطلاع على حالة الطلب للتعرف على ما إذا كان قد تم الترشيح الأولي من عدمه.

وفي حال الترشيح يتم إكمال البيانات من خلال النقر على أيقونة تعديل البيانات، ويجب إعادة طباعة جميع المستندات بعد حدوث أي تعديل على البيانات للمرشح، ثم يقوم المرشح بحجز موعد المقابلة الشخصية، فمن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق.