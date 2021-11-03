تنزيلات 60% على الاجهزة الكهربائية في اكستر السعودية اليوم

عروض اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي توفر إلى عملائها اقوى العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فالأسعار التي توفر اكسترا مناسبة للجميع دون أن تؤثر على ميزانية الأفراد مطلقاً ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أغلب الأجهزة الكهربائية التي يتوفر العرض عليها.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:

يشمل العرض على أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية التي من أهمها هوميز كرسي راحة الذي يتسم بخاصية الدوران والاهتزاز، فيحتوي العرض على هوميز وهو مكون من أربعة قطع ومتوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هوميز ترامبولين ستة أقدام مع شبكة سلامة ويصل وزنه إلى خمسين كيلو جرام.

توفر اكسترا على ترافل بلس هوني كومب وطقم شنط سفر ثلاثة قطع مع مقاس عشرين ومقاس ستة عشرين ومتوفر باللون الأسود.

تخفيضات اكسترا على شاشات التلفاز:

تقدم اكسترا عرض على أنواع مختلفة من الشاشات من ماركات عالمية والشاشة الأولى هي شاشة إل جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح.

يشمل العرض على كلاس برو تلفزيون 65 بوص.

يحتوي العرض على شاشة سامسونج تلفزيون 65 بوصة.

توفر اكسترا عرض على شاشة إل جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح.

تخفيضات اكسترا على المكيفات الجدارية:

تقدم إكسترا عرض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها المكيفات الجدارية ويحتوي العرض على كلاً من:

يشمل العرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة.

يحتوي العرض على جري مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف بارد.

يشمل العرض على مكيف إل جي مكيف جداري 21500 وحدة بارد.

يحتوي العرض على جري مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد.

تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية:

يشمل العرض على مجموعة من الأجهزة مع توفير مجموعة من التخفيضات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية أهم تلك الأجهزة: