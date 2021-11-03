نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد أيام الاجازة المطولة تعلنها وزارة التعليم وهل اختبارات الفصل الأول حضورا أم عن بعد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد أيام الاجازة المطولة للعام الدراسي 1443. قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتوضيح كافة المواعيد والأجازات بالتواريخ الحاصل عليها والقادمة فيما بعد. وبدأت تساؤلات عدد كبير من الطلبة والطالبات عن موعد الأجازة المطولة وعن عدد أيامها وكان ذلك لقرب الاجازة التالية. فأراد الطلاب الحصول علي فترة راحة بعد أداء الاختبارات الثانية وذلك تمهيدا للاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول. والذي سيكون حضوريا لبعض المراحل وعن بعد للمراحل الأخري. فدعونا نتابع التفاصيل عن عدد أيام الاجازة المطولة وألية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وزارة التعليم تعلن عدد أيام الأجازة المطولة

وفقا للجداول التي وضعتها وزارة التعليم السعودية للاختبار الثاني خلال الفصل الدراسي الأول. فسيوافق يوم الخميس 4/11/2021 أول يوم في الأجازة المطولة والتي تنحصر في ثلاثة أيام فقط ابتداءا من الخميس حتي السبت التالي. ليعاود الطلاب الدراسة مرة أخري يوم الأحد الموافق 14/11/2021 استعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام التعليمي 1443.

الأختبارت حضورية أم عن بعد

تسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين عن ألية اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول. واختلفت التوقعات ما بين حضوري أو عن بعد المعروف باسم الأون لاين. وقد حددت وزارة التعليم هذا الجدل حول الاختبارات ستكون حضور أم لا منذ قليل بشروط موضحة أنه الاختبار سيكون حضوري للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة بشرط حصول الطالب علي التحصين الكامل أي جرعتين اللقاح. أما في حال عدم تلقي الطالي اللقاح كاملا فسيؤدي اختباراته عن بعد. أما عن طلاب المراحل الابتدائية فسيكون الاختبار عن بعد كما توقع الكثيرون. ونتمني للجميع كامل النجاح والتوفيق.

آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل بعد التعرف علي عدد أيام الاجازة المطولة

الاختبارات الشفهية ومواد التقويم المستمر ستكون عن بعد ابتداءا من9 ربيع ثاني 1443 هجريا وتستمر لمدة ثلاث أيام. وتستبدل الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

عن المرحلة الابتدائية 12 ربيع الثاني 1443 هجريا وستكون بالطبع عن بعد ابتداءا من الساعة 4 عصرا.

المرحلة المتوسطة والثانوي العام 12 ربيع ثاني 1443 هجريا حضورا للمحصنين بالكامل فوق 12 عام. وعن بعد لغير المحصنين لوجود أسباب صحية أو أقل من 12 عام أو الذين لم يستكملن الجرعتين مع حسم درجة المواظبة.

الأجراءات الأحترازية في المدارس وبعض التعليمات

بدأت المدارس داخل أراضي المملكة علي تهيئة المدارس استعدادا لاجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورا للطلاب وذلك تحت الأجراءات الأحترازية والرعاية المشددة حفاظا علي صحة الطلاب والطاقم التعليمي وقد حددت الوزارة بعض التصريحات والتعليمات ومنها:

لا تتجاوز فترة الاختبارات عن 7 أيام.

نظرا لعدم تكدس الطلاب ستجري الاختبارات علي فترتين.

سيجري الطالب الاختبار لمدتين خلال الفترة الواحدة.

الالتزام بالأجراءات الصحية المعتمدة من ” وقاية ” ووزارة الصحة السعودية.

الأتزام بالتباعد وارتداء الكمامة أو الغطاء الوقائي.

حسم الجدل حول درجات المواظبة

نظام درجات المواظبة تم تحديده من قبل وزارة التعليم بالسعودية وهي درجات تم وضعها حرصا علي عودة الحياة الدراسية. حيث حددت أن الطلاب أقل من 12 عام سيحصلون علي درجات المواظبة كاملة، أما من هم فوق 12 عام وحصلن علي جرعة واحده أو لم يتلقو أي جرعة فلم يحصلو علي درجات المواظبة.