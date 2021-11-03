اصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالمملكة السعودية ومعرفه شروط وخطوات الوصول للخدمه

اصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة من اهم واحدث الخدمات التي يحصل عليها المواطنين السعوديين. كما أعلنت عن الخدمة منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بجميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن بعض الخدمات الأخري والتي ثار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة بالمواقع. والتي من اهم الخدمات خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة و الخروج النهائي عبر ابشر أعمال بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن أصدار الإقامة من ابشر أعمال لأصحاب المؤسسات بالمملكة ومعرفه خطوات وشروط الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات.

اصدار تصاريح السفر

أعلنت منصة ابشر الإلكترونية عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من اصدار وإلغاء تصاريح السفر وذلك لاحد أفراد الأسرة بطريقه إلكترونية. كما أعلنت المنصة أيضا عن ملاحظه أيضا وهي إذا كان احد أفراد الأسرة مرافقا لصاحب جواز السفر يتم إلغاء التصريح المرافق أليا عند إلغاء تصريح صاحب جواز السفر الأساسي.

شروط استخراج تصاريح السفر

كما تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

يجب توافر هويه وطنيه أو جواز سفر لفرد الأسرة.

مده صلاحيه التصريح هي نفس مده انتهاء الجواز كحد اقصي.

أما إذا كان التصريح مصدر علي الجواز يكون خمس سنوات.

إذا كان التصريح تم إصدارة علي الهوية فيكون مده التصريح نفس مده الهوية.

عند وجود مرافقين في الجواز يجب عليه اختيار أيا منهم يرغب السفر معه.

عند اصدار تصريح يجب التأكد من عدم وجود تصاريح مسبقه.

يطبق علي المرافقين نفس شروط التصريح.

التصريح المصدر علي الهوية يشمل دول الخليج فقط.

تشمل الخدمة الإفراد دون سن 21 عام غير المتزوجين.

خطوات استخراج تصريح سفر

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه استخراج تصريح سفر لأي من أفراد الأسرة الكترونيا عبر ابشر. والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: