نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على التقاعد المبكر والإعارة 1443 ورابط التقديم المباشر عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة شروط التقديم على التقاعد المبكر والإعارة 1443 هي التي يبحث عنها الكثير من المعلمين، المديرين، المشرفين، حيث تم الإعلان من خلال وزارة التعليم السعودية عن بداية استقبال الطلبات للتقديم على التقاعد المبكر أو الإعارة من خلال نظام فارس، كما تم توضيح آلية التقديم، وأن الطلبات الورقية لن يتم الالتفات إليها، حتى يتم ضمان الحصول على كافة المستحقات المالية.

شروط التقديم على التقاعد المبكر والإعارة 1443

بدأت وزارة التعليم السعودية في استقبال جميع طلبات التقاعد المبكر والإعارة منذ يوم الأحد الموافق 25 من ربيع الأول، وتتمثل الشروط المطلوبة في التالي:

لابد أن تكون مدة الخدمة في مجال التعليم أكثر من 25 عام.

أن يتم التقدم للحصول على الإعارة أو التقدم للمعاش المبكر من خلال نظام فارس عبر الإنترنت في المواعيد المحددة.

سوف يتم استلام الطلبات في الإدارات التعليمية، والوزارة، خلال المواعيد المحددة.

لابد أن يتم رفع جميع المستندات المطلوبة.

يشمل هذا التقديم جميع طلبات التقاعد، الإعارة الخاصة بجميع المؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو العامة أو الخاصة.

طريقة التقديم من خلال نظام فارس على التقاعد

تم التأكيد من خلال نائب وزير التعليم أن التقديم للمعاش المبكر أو الإعارة سوف يتم من خلال نظام فارس عبر الإنترنت، باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى نظام فارس.

ثم يتم تسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

الضغط على الخدمة الذاتية.

الضغط على التقاعد المبكر.

كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك.

بعد الانتهاء من البيانات يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على تقديم.

ولقد أوضحت وزارة التعليم أن قرار إنهاء الخدمة يلزمه مرور 5 أيام من تاريخ التقديم على التقاعد المبكر، وإذا تم العدول عن قرار التقاعد المبكر لابد أن يتم ذلك قبل صدور واعتماد القرار، وتم التأكيد أن موعد ترك العمل يكون 23 محرم 1444.

شددت وزارة التعليم السعودية على ضرورة التقيد بما تحتوي عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، حيث تحتوي على جميع القواعد التي تنظم طلبات الإعارة، بالنسبة إلى طلبات الإعارة يتم تقديمها عبر نظام فارس، ويتم اعتماد القرار من خلال مجير التعليم.