سعر فيفا 22 في السعودية تعرف على تفاصيل السعر في الستور السعودي

كم يبلغ سعر فيفا 22 في السعودية من أهم الأسئلة التي توجد لدى قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية، وهذه اللعبة من أكثر أنواع الألعاب شعبية على مستوى العالم، حيث يتابعها الكثير من عشاق كرة القدم، ويتم بها محاكاة مباريات الفيفا التي يتم إقامتها والتي تضم 211 اتحاد كروي تحت إشراف الاتحاد العالمي الخاص بكرة القدم، وفيما يلي عدد من أهم التفاصيل التي تتعلق بهذه اللعبة الرائعة.

سلسلة ألعاب فيفا

لعبة فيفا من أشهر أنواع الألعاب الرياضية التي يتم بيعها على مستوى العالم، حيث يتم بيع 300 مليون نسخة منها كل عام، وتتوفر تلك اللعبة في 51 دولة حول العالم، وتتوفر بحوالي 18 لغة متنوعة.

بدأت اللعبة منذ عام 1993، وهي أول لعبة يمكنها الحصول على ترخيص رسمي من اتحاد الفيفا، وتحتوي اللعبة على نسخة من أشهر الدوريات العالمية، ومنها الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الألماني، وتتوفر اللعبة على الكثير من المنصات وأنظمة التشغيل مثل نظام ويندوز، منصة الاكس بوكس، منصة البلاي ستيشن.

سعر فيفا 22 في السعودية

يختلف السعر الخاص باللعبة بناءً على اختلاف نوع الجهاز الذي يتم تشغيلها من خلاله كالتالي:

الإصدار الأساسي من اللعبة على البلاي ستيشن والاكس بوكس، من المتوقع أن يظل سعره 59.99 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 225 ريال سعودي.

إصدار اللعبة لأجهزة بلاي ستيشن 5، اكس بوكس سيريز من المتوقع أن يبلغ سعره 79.99 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 262 ريال سعودي.

حزمة champions edition من المتوقع أن يصل سعرها إلى 79.99 دولار أمريكي، أي حوالي 300 ريال سعودي.

حزمة ultimate edition من المتوقع أن يبلغ سعرها 99.99 دولار أمريكي، أي 375 ريال سعودي.

أهم مميزات لعبة فيفا

هناك العديد من المميزات في هذه اللعبة مثل: