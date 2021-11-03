في 30 دقيقة أحصل على 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت

في 30 دقيقة أحصل على 100 ألف بدون كفيل، تمويل شخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، حيث يهدف هذا البرنامج التمويلي الذي تقدمه شركة التيسير للتمويل إلي خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين ، كما تقدم الشركة العديد من خيارات السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى.

في 30 دقيقة أحصل على 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ، وقد قامت شركة التيسير بتصميم برنامج تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما وفرت الشركة إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

مميزات التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل شركة التيسر وذلك خلال 30 دقيقة فقط. خيارات للسداد عديدة من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي يمكن أن تبدأ مدتها من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة التيسير ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. تقدم شركة التيسير من خلال برنامج التمويل الشخصي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. إيداع نقدي سريع وفورى لمبلغ التمويل وذلك خلال 24 ساعة فقط. أتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير