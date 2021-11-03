جدول الاجازات المطولة ومواعيدها في الأعوام القادمة

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها طلاب وطالبات المدارس بالمملكة العربية السعودية، والتي تبلغ اثنا عشر إجازة رسمية بمختلف المناسبات الدينية والوطنية في البلاد ومن جانبه أضاف د/حمد بن محمد آل الشيخ أن العام الدراسي سوف يختلف عن العام الماضي من حيث عدد الفصول الدراسية، وسوف يقسم على ثلاثة فصول كل فصل دراسي تبلغ مدته 13 أسبوع، ويشهد العام الدراسي الحالي اثنا عشر إجازة محددة بالتاريخ الهجري والميلادي بالإضافة إلى الإجازات بين كل أسبوع دراسي كل فصلين متتاليين، خلال هذا المقال سوف تتعرف على الأجازات الرسمية خلال هذا العام.

العطلات الرسمية بالمملكة العربية السعودية

تتمثل العطلات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ليحصل عليها طلاب المدارس والجامعات خلال هذا العام فيما يلي:-

إجازة الأعياد الدينية والتي تشمل عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى.

عطلة الويكند نهاية كل أسبوع وهي تتمثل في يومي الخميس والجمعة.

إجازة منتصف العام الدراسي بعد انتهاء النصف الأول من العام وهي تستمر بضعة أسابيع.

عطلة وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

إجازة نهاية العام الدراسي تستمر أكثر من شهر.

القواعد الخاصة بوضع التقويم الدراسي