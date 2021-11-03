نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الاجازات المطولة ومواعيدها في الأعوام القادمة في المقال التالي
أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها طلاب وطالبات المدارس بالمملكة العربية السعودية، والتي تبلغ اثنا عشر إجازة رسمية بمختلف المناسبات الدينية والوطنية في البلاد ومن جانبه أضاف د/حمد بن محمد آل الشيخ أن العام الدراسي سوف يختلف عن العام الماضي من حيث عدد الفصول الدراسية، وسوف يقسم على ثلاثة فصول كل فصل دراسي تبلغ مدته 13 أسبوع، ويشهد العام الدراسي الحالي اثنا عشر إجازة محددة بالتاريخ الهجري والميلادي بالإضافة إلى الإجازات بين كل أسبوع دراسي كل فصلين متتاليين، خلال هذا المقال سوف تتعرف على الأجازات الرسمية خلال هذا العام.
العطلات الرسمية بالمملكة العربية السعودية
تتمثل العطلات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ليحصل عليها طلاب المدارس والجامعات خلال هذا العام فيما يلي:-
- إجازة الأعياد الدينية والتي تشمل عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى.
- عطلة الويكند نهاية كل أسبوع وهي تتمثل في يومي الخميس والجمعة.
- إجازة منتصف العام الدراسي بعد انتهاء النصف الأول من العام وهي تستمر بضعة أسابيع.
- عطلة وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
- إجازة نهاية العام الدراسي تستمر أكثر من شهر.
القواعد الخاصة بوضع التقويم الدراسي
- يتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول مع توفير برنامج دراسة في الصيف.
- الفصل الدراسي يمتد إلى نحو 12 أسبوع.
- تستمر الامتحانات نهاية الفصل الدراسي أسبوعين بحد أقصى لكافة المراحل التعليمية.
- قد يتم تقديم موعد الامتحانات النهائية أسبوع بحد أقصى عند الضرورة القصوى وفقا لقرار يصدره وزير التعليم السعودي.
- قد يشهد الفصل الدراسي تقديم مدة الدراسة به أسبوع أو أكثر بشرط ألا يؤثر على فترة الدراسة الإجمالية خلال هذا العام.
- بالنسبة لموعد إجازة العيدين الدينيين الاضحى وعيد الفطر، واليوم الوطني السعودي سوف يتم تحديده في المدارس والجامعات وكافة المصالح الحكومية على حد سواء.
- تزيد فترة الدراسة هذا العام ثلاثة أسابيع لتصبح 39 أسبوع بعد أن كانت 36 أسبوع.
- تستمر مدة الإجازة بين كل فصل دراسي والآخر لمدة أسبوعين بحد أقصى ومن الممكن تقديم المدة حسب تجهيزات الوزارة.
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