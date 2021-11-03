نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها ورسوم رخصة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها، نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بالعالم أجمع، مما يؤثر بالطبع علي المواطنين المقيمين دال المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة العمل والتنمية السعودية بالإعلان عن إصدار رخصة عمل للمقيمين بداخل المملكة مقابل 100 ريال حسب ما اصدره مكتب العمل 1442، ويأتي ذلك من ضمن مجموعة التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين بدخلها، وسنقوم اليوم عبر موقع ثقفني بشرح كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال وأهم الشروط للحصول عليها .

كيفية إصدار رخصة عمل 100 ريال

إصدار رخصة عمل للمقيمين بداخل السعودية والوافدين إليها أصبح أمر في غاية السهولة، حيث أصبح في الإمكان إصدار رخصة العمل عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك حسب الخطة التي تم وضعها من قبل وزارة العمل، وتم وضع هذه الخطة من أجل السعي وراء تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، ويتم هذا عن طريق تنظيم القوانين وأنظمة العمل والتوظيف في المملكة، تعرف أيضا على تنظيم اعانة البحث عن عمل

وتستطيع إصدار رخصة عمل عن طريق موقع وزارة العمل الإلكتروني، وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولا عليك الدخول علي موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعدها ينبغي عليك الضغط علي اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط علي اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

ومنها قم بالدخول علي المنشأة، وليمكنك الدخول عليك تسجيل بيانات بشكل صحيح والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر، ثم قم بإدخال رمز التأكيد الذي تم إرساله لك عبر الهاتف.

ثم قم بالضغط علي اختيار خدمات رخص العمل.

ومنها قم باختيار إصدار رخصة عمل.

وبعدها سيظهر لك بعض الخيارات قم بالضغط علي الاختيار الصحيح سواء كان تجديد أو إصدار.

سيتم إظهار لك صفحة تحتوي علي جميع البيانات الخاصة بإصدار الرخصة وأيضا الرسوم المطلوبة للرخصة والتي تساوي ١٠٠ ريال سعودي.

عليك الضغط علي إرسال، ثم القيام بطباعة الطلب وتسديد الرسوم المطلوبة.

شروط إصدار رخصة عمل 100 ريال سعودي

لقد وضعت وزارة العمل بعض الشروط التي يجب أن تتحقق كي يتم إصدار رخصة عمل أو تجديدها، وأهم هذه الشروط هي :

يجب التأكيد علي أن تاريخ المنشأة ساري.

ينبغي أن تكون المنشأة مشاركة في خدمة العنوان الوطني.

يجب أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر وما فوقه، وألا تكون بالنطاق الأحمر.

يجب أن لا تتجاوز صلاحية انتهاء الرخصة ٦ أشهر.

ينبغي أن لا يكون لدي الوافد طلب نقل خدمة لمنشأة أخري، وفي انتظار مراجعة الجوازات لتكملة عملية النقل.

ينبغي أن يكون للعامل رقم إقامة وأن يكون على رأس عمله.

التواصل مع خدمة العملاء

وفي حالة أن يكون لديك استفسار، أو في حالة حدوث أي مشكلة تستطيع التواصل مع خدمة العملاء عبر الطرق الأتية :

فريق الدعم الإلكتروني بواسطة هذا الرابط https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/contact

أو عن طريق الهاتف عبر الأرقام “19911” أو “00966112006666”

أو عن طريق البريد الإلكتروني “[email protected]”

وعن طريق صندوق البريد “12484”، والرمز البريدي “11157”.

قيمة رسوم رخصة العمل

تبلغ قيمة الرسوم لأصحاب الأعمال 100 ريال سعودي لكل عامل وافد إليهم، ويتم هذا عن العمل لعام واحد.

والرسوم لرخصة العمل في عام 1442هـ حسب ما تم الإعلان عنه هي 9600 ريال في العام بما يعادل 800 ريال في الشهر ويتم هذا عند ارتفاع المعدل للعمالة الوافدة.

وعند عدم زيادة العمالة فيتم دفع رسوم تبلغ قيمتها 700 ريال شهريًا واي ما يعادل 8400 ريال سنويًا. كما يمكنك التعرف أيضاً على صلاحية رخصة العمل للمقيمين الاستعلام عنها وطريقة سداد تجديد رخصة العمل.

الفئات المعفاة من دفع رسوم رخصة العمل

كما يمكننا أيضاً من خلال هذا المقال عرض لكم الفئات التي تم إعفائها من دفع رسوم برخصة العمل. حيث حددث وزارة الموارد البشرية مجموعة من الفئات لا عليهم رسوم لرخصة العمل كما يلي: