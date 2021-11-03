منصة روضتي التعليمية شروط وطريقة التسجيل

منصة روضتي هي احدث المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب رياض الأطفال. وذلك من اجل فتح التسجيل برياض الأطفال وتمكين أولياء الأمور بتسجيل أبناءهم بمرحلة الروضة. ومن ابرز الخدمات التي تقدمها المنصة الدروس التعليمية في مختلف المواد المقررة. وكما تقدم المنصة شروحات الفيديو والألعاب التعليمية التي من دورها تنمية المهارات التعليمية. وكما تقدم خدمة التقارير التي تتيح لولي الآمر متابعة أبناءهم و أداءهم الدراسي ليكونوه على تواصل دائم مع المعلمين. وأيضا تساعد الإباء على الحصول على التوصيات والتعليمات الخاصة بأبنائهم من خلال المنصة. ونتعرف الآن على خطوات التسجيل و الدخول إلى منصة روضتي وطريقة إنشاء حساب جديد على المنصة.

طريقة التسجيل على منصة روضتي

تحميل تطبيق روضتي على الجوال ونقوم بتثبيته ثم الضغط على أيفونه أنشاء حساب جديد ثم أدخال هوية ولي الأمر بعد ذلك أضافه تاريخ ميلاد الطفل بالتقويم الميلادي والهجري ثم أدخال بيانات ولي الأمر أدخال كلمة المرور المراد تخصصيها ثم أعادة أدخال كلمة المرور و الضغط على تأكيد ادخل رقم جوال ولي الأمر ثم أدخال البريد الإلكتروني الخاص بولي الأمر الضغط على أيفونه للانتقال على أدخال البيانات الخاصة بالطفل وهي ثم أدخال اسم الطفل وتحديد الجنس ونقوم بحفظ البيانات

ويمكنك تحميل تطبيق روضتي للأندرويد من هنا. كما يمكنك تحميل المنصة لهواتف أيفون من هنا

شروط التسجيل في رياض الأطفال 1443 هجريا.

أولا تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالطالب. في حال لم يتم أضافته ألي سجل الأسرة أن يقوم ولي الأمر بتقديم شهادة التحصينات الأساسية للمواطنين. او صورة جواز السفر للطلاب المقيمين ينبغي أن يذهب ولي الأمر إلى المدرسة المحددة خلال 10 أيام من التقديم. من أجل استكمال إجراءات التسجيل الذهاب بالطالب لأجراء الكشف الطبي المدرسي تقديم ما يفيد بأثبات مقر السكن الذي تخدمه المدرسة المقدم لها تقديم خطاب تسنين من الوحدة الصحية أو مستشفي تابعة لوزارة الصحة السعودية وذلك في حالة عدم توفر شهادة ميلاد في حالة الطالب السعودي يجب على ولي الأمر تقديم صورة من سجل الأسرة يجب أن يكون الطفل بالغ السن القانوني لمرحلة القبول في رياض الأطفال تقديم صورة طبق الأصل للمقيمين في حالة كان المقيم من خارج دول التعاون الخليجي

تسجيل دخول روضة الأطفال عبر منصة مدرستي

الدخول الي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي بعد ذلك نقوم بأختيار الدخول الي روضتة الأطفال الافتراضية. ثم تقوم بأدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. سيتم تحويلك الي الصفحة الرئيسية ويمكنك الان الاستفادة من خدمات المنصة.

ما هو عمر التسجيل في منصة روضتي

ويشترط عند التقديم في منصة روضتي التعلمية أن لا يقل عمر الطالب عن 3 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.