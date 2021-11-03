نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الهوية أو رقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الهوية أو رقم الإقامة هي من اهم خدمات بوابة ابشر الجوازات السعودية للخدمات الإلكترونية والتي يبحث عنها الكثير من المقيمين داخل المملكة السعودية لذا تقدم لهم بوابة ابشر خدمة الاستعلام عن البصمة برقم الحدود والتي سوف يتم التعامل بها في إنهاء جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية كما يتطلب توثيق البصمة في الكثير من الأمور والخدمات الحكومية والتعاملات الإدارية في مختلف الوزارات السعودية وسوف نشرح لحضراتكم اليوم طريقة توثيق البصمة عبر ابشر للخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن البصمة أبشر

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية تقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني ومن ضمن هذه الخدمات الخدمة التي نحن بصدد شرحها لكم اليوم وهي طريقة الاستعلام عن البصمة عن طريق أبشر الجوازات برقم الإقامة حيث تسهل عليك عمل البصمة في الكثير من الأمور والخدمات الإدارية وفور توثيق البصمة من خلال نظام ابشر أو تطبيق ابشر علي جوالك الخاص تكون سارية الفاعلية والتي تربط جميع معلوماتك الشخصية بحسابك علي موقع ابشر الإلكتروني.

الاستعلام العام عن البصمة أبشر

إليكم الآن خطوات الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الحدود أو رقم الهوية الوطنية فنرجو منكم اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الاستعلام عن البصمة للمقيمين برقم برقم الجواز أو رقم الإقامة واليكم الخطوات كما يلي :

الدخول عبر بوابة نظام ابشر البصمة تسجيل الدخول للجوازات السعودية.

اختيار خدمات الأفراد الإلكترونية المتكاملة.

ثم نقوم بكتابة الاسم أو رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك نكتب كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول.

نذهب بعد ذلك إلي الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلي خدمات الجوازات السعودية.

ونختار خدمة الاستعلام العام عن البصمة برقم الهوية أو رقم الإقامة.

وسوف تنقلنا الصفحة تلقائيا إلى صحفة أخري نقوم بكتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة في الحقول الفراغة بطريقة صحيحة ثم نضغط علي زر عرض.

الاستعلام عن البصمة عن طريق أبشر

يرجي منكم زيارة رابط الاستعلام عن البصمة أبشر برقم الإقامة عن طريق موقع أبشر خدمات الجوازات السعودية وتسجيل الدخول من خلاله بتباعك الخطوات التي تم شرحها لكم في هذا المقال وكتابة كافة المعلومات التي يطلبها الموقع بشكل صحيح حتي يتم الاستفادة من الخدمة بطريقة فعاله.