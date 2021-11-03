قرض منتج إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتبك الشهري بالتقسيط

قرض منتج إمكان الراجحي من التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على تمويل ميسر بفترة سداد مرنة تصل إلى أربعة وعشرون شهر على الأكثر للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 22 عام فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم عبر موقع ثقفني للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل وبلا تحويل راتبك بالتقسيط الشهري المرن لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان

تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية من التمويلات التي يبحث عنها المواطن السعودي للحصول عليها حيث يوفر التمويل الكثير من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل غارم سعودي ولكن لم يتم الحصول على التمويل إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ أثنين وعشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل.

لابد من أن يكون المستفيد من التمويل الميسر النقدي يمتلك دخل شهري 2000 رسال فقط لا غير.

الآن لابد من فتح حساب جديد بنكي لدى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تقرير سمه يجب عدم التعثر فيه لضمان الحصول على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

أهم مزايا الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

الآن تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز بالعديد من المزايا التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن وبلا تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية الهامة كما يلي بكافة التفاصيل: