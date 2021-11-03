نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي بأسهل إجراءات وميسر لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي من مصرف الإنماء وهو إحدى البنوك المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسة النقد بترخيص مزاولة أعمال التمويل المختلفة وكلها تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يعمل البنك بأحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لإختصار الوقت في كافة المنتجات سواء القروض أو البطاقات الائتمانية وكذلك لقطاع الشركات والمؤسسات أيضاً، بوفر الإنماء القرض بدون تقديم ضامن للحصول على المال تحت سقف تمويل مرتفع يصل حتى 2 مليون ريال يشمل الرجال والنساء من السعوديين والمقيمين العاملين في القطاعات المختلفة سواء حكومي أو خاص، ويعد هذا النوع من القروض الأكثر طلباً في المملكة نعفي من وجود كفيل للحصول على التمويل.

تمويل بدون كفيل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي من مصرف الإنماء

يعطي مصرف الإنماء مميزات عديدة للحصول على قرض بدون كفيل تشمل:-

فترة سداد طويلة تصل إلى خمس سنوات ميسرة الأقساط حسب قيمة الراتب الشهري.

تمويل بدون كفيل مرتفع 2 مليون ريال.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط أي لا تتعدى 5.000 كحد أقصى من قيمة القرض.

الموافقة الفورية في حالة اكتمال الوثائق المطلوبة.

قرض ميسر بصيغة المرابحة مع حرية اختيار الأسهم.

متاح التمويل للسعوديين والمقيمين على حد سواء.

شروط تمويل بدون كفيل يصل إلى 2 مليون ريال مصرف الإنماء

بطاقة الهوية أو الإقامة سارية المفعول.

حصول العميل على الحد الشامل يمكنك الاستفسار عنه من خلال الاتصال على رقم مصرف الإنماء 920028000.

لابد من فتح حساب استثماري لدى شركة الإنماء الاستثمارية.

يشترط تحويل الراتب، كما يشترط أن تكون جهة العمل معتمدة لدى المصرف.

طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل

تعبئة نموذج طلب قرض بيع الأسهم المحلية إلكترونياً عبر الموقع www.alinma.com بالمعلومات ورفع الوثائق المطلوبة لكي تحصل على الموافقة الفورية المبدئية لحين تحديد موعد واستكمال الإجراءات وإتمام صرف المبلغ المطلوب.

يجب العلم أنه يتم تحديد مبلغ التمويل بناءاً على الدخل الشهري محسوباً الالتزامات الشهرية التي يترتب عليها قيمة القسط والدفعات المطلوب سدادها.

جدير بالذكر في حالة وجود الاستفسار يرجى التواصل عبر الرقم المدون أعلى.