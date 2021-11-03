نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفوعات شركة أرامكو السعودية للحكومة بنسبة تصل إلى 24.1% في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أوضحت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية على أنها دفعت في الشهور الأخيرة في العام الجاري 2021م حيث أن قد قامت شركة أرامكو بدفع حوالي 393.2 مليار ريال سعودي مخصص، وهذا يعد أمر ضروري مقابل 316.8 مليار ريال سعودي، وهذا في الفترة نفسها من العام الماضي 2020م ولذلك هذا مرتفعة بقيمة تصل إلى 76.4 مليار ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان على ارتفاع بما يعادل 24.1% حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض على سيادتكم المدفوعات أرامكو السعودية للحكومة السعودية، شركة أرامكو تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.

بنود مدفوعات شركة أرامكو للحكومة:

ضرائب دخل 24.5% ريع 22.8% توزيعات الأرباح 52.7%

ومن المؤكد أن في الفترة الأخيرة قد ارتفعت مدفوعات شركة أرامكو السعودية من ضرائب الدخل للحكومة السعودية بنسبة مئوية تصل إلى 49.8% حيث أن قد بلغ إجمالي 96.5 مليار ريال سعودي في التسعة أشهر الماضية، ولذلك مرتفعة بقيمة 32.1 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك أن صعدت مدفوعات شركة أرامكو من الريع للحكومة 39.3% وهذا لكي تبلغ حوالي 89.5 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2021م وهذا يعد أمر ضروري مقابل 64.2 مليار ريال سعودي، وهذا في العام الماضي 2020م وهذا قد تم ارتفاع قيمته 22.3 مليار ريال سعودي.

وقد تجد الإشارة إلى أن ارتفعت مدفوعات الشركة السعودية من توزيعات الأرباح للحكومة بنسبة تصل 10.1% حيث أن قد تبلغ قيمتها حوالي 207.3% مليار ريال سعودي وهذا مقابل 188.2 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، مرتفعة بقيمة تبلغ حوالي 19.1 مليار ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن بلغت التوزيعات النقدي لشركة أرامكو السعودية عن الربع الثالث في العام الجاري 2021م وهذا نحو 70.3 مليار ريال سعودي مخصص، تم التأكد على أن هذه يعد أضخم توزيعات نقدية لأي شركة من الشركات على مستوى العالم كله.

أكدت الشركة السعودية على أن تفي التزامها، التي تم الايضاح عنها من قبل طرحها للاكتتاب للمكتتبين، وهذا بتوزيع 281 مليار ريال سعودي ما يعادل حوالي 75 مليار دولار كل عام على مساهميها حتى عام 2024م.