نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن نتائج الربع الثالث من ميزانية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة المالية تعلن نتائج الربع الثالث من ميزانية 2021، يعد هذا الخبر من الأخبار التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من الإطلاع على نتائج الربع الثالث من ميزانية الدولة السعودية، والتي تقوم بإعلانها وزارة المالية، ونظرا لأهمية هذا الأمر، سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال النتائج المعلن عنها مؤخراً من قبل الحكومة السعودية.

ميزانية المملكة العربية السعودية

تقوم الحكومة السعودية بإعلان تفاصيل ميزانية الدولة بشكل سنوي، وذلك لمختلف القطاعات، وتشمل الميزانية تفاصيل مصروفات الحكومة في جميع المجالات، وتحتوي أيضا على جميع التفاصيل الخاصة بالإيرادات التي استطاعت الحكومة أن تحققها في جميع القطاعات سواء النفطي أو المجالات الأخرى، كما يتم اعتماد الميزانية من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ثم يتم رفع الميزانية إلى خادم الحرمين الشريفين، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وزارة المالية تعلن نتائج الربع الثالث من ميزانية 2021

تم الإعلان من قبل وزارة المالية بالمملكة عن أرقام ميزانية الدولة في الربع الثالث للعام الجاري 2021، وبلغت الإيرادات الفصلية في المملكة حوالى 243 مليار ريال، وذلك مقابل مصروفات بقيمة تصل إلى 237 مليار ريال، وبذلك تكون سجلت الميزانية السعودية فائض يصل إلى 6.7 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري.

إيرادات المملكة النفطية 2021

من الجدير بالذكر أن المملكة شكلت إيرادات نفطية بقيمة تصل إلى 147.9 مليار ريال للربع الثالث، كما ارتفعت إيرادات ميزانية الربع الثالث إلى 13%، كذلك ارتفعت الإيرادات النفطية الخاصة بالربع الثالث بنسبة تصل إلى 60%، وبنسبة حوالي 12%، وذلك مقارنة بالربع الثاني، كما قامت وزارة المالية مؤخراً بالإعلان أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري وجميع الاحتياطات الحكومية التي تقوم بها الحكومة السعودية حتى يتم تمويل العجز من بداية العام الجاري، حيث شهدت ميزانية الدولة عجز منذ بداية هذا العام بقيمة تصل إلى 5.4 مليار ريال.

والجدير بالذكر أن ميزانية الربع الثاني للملكة بلغت 248 مليار ريال سعودي، وذلك مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال سعودي، ووصل عجز الميزانية الفصلية إلى 4.6 مليار ريال سعودي، وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 31%، لتسجل بذلك 116 مليار ريال سعودي في الربع السعودي، وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021 132 مليار ريال سعودي، بارتفاع 13%.