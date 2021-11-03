نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة شركة مياه الوطنية برقم الحساب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة المياه الوطنية السعودية بتوفير خدمة استعلام عن فاتورة شركة مياه الوطنية برقم الحساب 1443 في المملكة العربية السعودية ، وقامت أيضا الشركة بتسهيل معرفة فاتورة المياه عبر العداد ، لمعرفة جميع فواتير مياه المتأخرة والحالية ليتمكن العميل من سداد الفواتير في وقتها والآن سوف نتعرف على طريقة الدفع عبر الحساب.

إنشاء حساب جديد على موقع الوطنية للمياه

أولا : يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة الوطنية للمياه.

ثانيا :عليك كتابة البيانات الشخصية المطلوبة مثل (رقم الهاتف – بيانات الهوية – الجنسية – تاريخ الميلاد ).

قم بإدخال كلمة مرور خاصة بك ثم أعد إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

وأخيرا أدخل بريدك الإلكتروني ثم قم بالضغط على موافق بعد قرأة الشروط.

بعد أتباع الخطوات السابقة الآن لديك حساب يمكنك أستخدام الموقع لمعرفة الفواتير في أي وقت.

كيفية معرفة رقم حساب فاتورة المياه الوطنية السعودية 1443

يوجد عدد من الطرق التي من خلالها يمكنك معرفة رقم الحساب الخاص بك لتسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة المياه وتسديد الفاتورة إلكترونياً.

أولاً قم بالدخول إلى موقع الشركة المياه الوطنية.

اختر اسم المنطقة التي تنتمي إليها، ثم أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

يتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالعداد المُسجل من خلال رقن الهوية التي قمت بإدخاله مثل اسم صاحب العداد ورقم الحساب وتاريخ التركيب.

رقم حساب فاتورة المياه برقم العداد

ويمكنك معرفة رقم حساب عدادك من خلال رقم العداد الخاص بك وذلك باتباع الخطوات التالي:

تقوم أولاً الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني.

اذهب إلى “خدمات المُستهلك”.

بعد ذلك قم بكتابة رقم العداد الخاص بك.

تظهر لك معلومات رقم الحساب.

ثم قم باستخدام هذا الرقم بعد ذلك لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه.

استعلام عن فاتورة شركة مياه الوطنية برقم الحساب 1443

يمكنك بعد معرفة كيفية الحصول على رقم الحساب الخاص بعدادك من معرفة والاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية من الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية.

قم تسجيل الدخول للمنصة.

اختر “خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه”.

أدخل رقم الحساب الخاص بك.

انقر فوق استعلام، لتظهر لك جميع البيانات الخاصة بالفاتورة الشهرية من استهلاك المياه الخاص بعدادك.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة كيفية إنشاء حساب جديد على منصة شركة المياه الوطنية السعودية. كما قمنا بتوفير كريقة معرفة رقم الحساب لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه الخاص بك. وكذلك استعلام عن فاتورة شركة مياه الوطنية برقم الحساب 1443.