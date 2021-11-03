نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صك الطلاق برقم الهوية وكيفية طباعته من وزارة العدل في المقال التالي
استعلام عن صك طلاق برقم الهوية داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت المنصات الإلكترونية بتوفير أفضل الطرق تيسيرا لجميع النساء للحصول على جميع النتائج والاستعلامات من المنزل بدلا من الذهاب إلى المحكمة، لتوفير الوقت والراحة لهم، لمساندتهم في الحصول على كافة الأوراق المطلوبة، ويمكنك أن تحصل على نتائج استعلام عن صك طلاق للمرأة السعودية من خلال عدة خطوات بسيطة ستتمكن من خلالها على الاستعلام عن صك الطلاق، ولا داعي للذهاب إلى المكاتب أو المحاكم لتحصل على الأوراق والمستندات المطلوبة، فمن خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل
من خلال وزارة العدل ستتمكن من الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية، ويتم تسجيل الزواج داخل المملكة إلكترونياً، خصيصاً بعد الربط مع مركز المعلومات إلكترونياً، وخدمة الاستعلام عن صك الطلاق توفر للمرأة السعودية الوقت والجهد، فتحصل على صك الطلاق من خلال الإنترنت.
استعلام صك طلاق وزارة العدل
- اختار الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال وزارة العدل.
- سوف تظهر لك مجموعة من الخيارات المتقدمة، ويمكنك من خلالها أن تقم باختيار الاستعلام عن معاملة.
- ثم اطلب رقم المعاملة والكود.
- قم بكتابة تاريخ إصدار تلك المعاملة، فسوف يتم البحث عنها وإظهار جميع المعلومات التي تخصها.
الاستعلام عن صك الطلاق من خلال ناجز
- يتم الدخول إلى ناجز الإلكتروني.
- ويمكنك أن تحصل على حساب شخصي عبر ناجز من خلال كتابة اسم المستخدم وأيضاً رقم للمرور.
- ومن خلال الصفحة الرئيسية لموقع ناجز قم بالدخول على الاستعلامات الإلكترونية.
- كتابة كود صك الطلاق حتى تتمكن من الحصول على المعلومات.
- مع كتابة رقم الهوية والبحث وسوف تظهر جميع النتائج في نفس الوقت.
خطوات طباعة صك الطلاق للمرأة السعودية
- سوف تحصل على طباعة صك الطلاق بعد معرفتك لطريقة الاستعلام، وذلك من خلال موقع وزارة العدل.
- اختار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- ثم اختار المحاكم ومنها اختار خدمة طلبات الإنهاء.
- ثم قد بتقديم طلب للدوائر الإنهائية، والتسجيل بهذه الخدمة.
- ثم تقم باختيار الحالة الاجتماعية ثم المحكمة، وكتابة كافة البيانات المطلوبة وجميع البيانات التي تخص الطرف الآخر.
- وكتابة كافة البيانات والمعلومات بالطلاق والشهود.
- فقط مع كتابة البيانات صحيحة سوف تحصل على طباعة لصك الطلاق فور الانتهاء وتقدمه للمحاكم.
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