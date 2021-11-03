وزارة الدفاع السعودية استعلام نتائج الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد 2021

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن نتائج الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد للعام 2021، ودعت الوزارة كافة المتقدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم عبر بوابة التجنيد الموحد، بضرورة الاطلاع على أسماء الذين فازوا بالترشيح المبدئي للتجنيد الموحد 2021، وذلك حتى يمكنهم معرفة مواعيد مطالعة الأوراق والمستندات واجراءات انهاء الترشيح بشكل نهائي في التجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع.

وزارة الدفاع استعلام نتائج الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد 2021

وأشارت وزارة الدفاع بأن عملية الاستعلام عن أسماء الترشيح المبدئي مفتوحة الآن لكافة المتقدمين في التجنيد الموحد 2021 وأنه يمكن الاستعلام عن أسماء الترشيح المبدئي وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على بوابة التجنيد الموحد.

اختيار نتائج أسماء الترشيح المبدئي للتجنيد الموحد 2021.

يجب معرفة مواعيد المطالعة وكافة الاجراءات اللازمة لإتمام عملية الترشيح لتكون بشكل نهائي بعد الترشح مبدئياً.

يذكر أن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية قد فتحت باب التسجيل والقبول على عدد من الوظائف العسكرية من رتبة عريف للنساء وللرجال 1443 وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العسكرية المختلفة وهذه الشروط تختلف من الرجال عن النساء إلا أنه هناك شروط عامة يجب أن تتوافر في الجنسين للرجال وللنساء على حد سواء وذلك كالتالي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من ذوي الجنسية السعودية ويتم استثناء من نشأ مع والده بالخارج أثناء فترة خدمته للدولة بالخارج.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة محكوم عليه بأية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لائق أو لائقة للخدمة العسكرية.

ألا تكون موظفة في أية جهة حكومية.

سن المتقدمة لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن شرط السن الخاص بالوظيفة.

ألا تكون متزوجة من جنسية أخرى غير الجنسية السعودية.

ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادل هذا المؤهل.

وللوظائف العسكرية التابعة لوزارة الدفاع سلم الرواتب يختلف عن سلم رواتب الوظائف المدنية، وذلك لما يبذلونه من مجهود كبير في حماية الدولة، فالقوات المسلحة السعودية هي الدرع الواقي في منطقة الخليج ضد أية اعتداءات خارجية لحماية أمن المملكة خارجياً وداخلياً.