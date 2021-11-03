وزارة التعليم السعودي تكشف عن موعد وشروط التقديم على التقاعد المبكر والإعارة

في خطاب نشرته وزارة التعليم السعودية بكل قطاعاتها في ربوع المملكة، كشفت فيه عن موعد التقديم على التقاعد المبكر والإعارة وبينت تاريخ ترك العمل للعام الحالي 1443 ھ حيث أكدت أن التقديم يتم من خلال نظام فارس الإلكتروني كما بينت بعض الضوابط والتفاصيل الخاصة بالتقديم ومن أبرزها أنه لن يتم قبول طلبات ورقية بل أن كل الطلبات ستكون إلكترونية، هذا ونبين لكم أبرز ما ورد عن وزارة التعليم بهذا الشأن فيما يلي.

شروط التقديم على التقاعد المبكر والإعارة 1443

بالفعل بدأت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في تلقي رغبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقاعد المبكر وذلك منذ يوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر و 25 من ربيع الأول وحتى الرابع عشر من يناير 2022 على أن يكون تاريخ ترك العمل في الأول من محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022، هذا ونبين لكم بعض الشروط الواجب وضعها بعين الاعتبار:

على المتقدم بطلب التقاعد المبكر أو الإعارة أن يكون قد قضى في مجال التعليم أكثر من 25 عاماً.

التقديم على التقاعد المبكر أو الإعارة يكون فقط من خلال نظام فارس في المواعيد التي أقرتها الوزارة.

سيكون استلام الطلبات في الإدارات التعليمية وفي المواقيت المحددة ويشترط تجهيز المستندات التي تحددها الوزارة ورفعها على الموقع.

سيكون التقديم لطلبات التقاعد شامل الإعارة الخاصة بكل المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومة أو خاصة.

طريقة التقديم من خلال نظام فارس

أكد وزير التعليم السعودي أن التقدم على الطلب إلكترونياً فقط، ولا مجال للتقديم الورقي، حيث يتم التقديم من خلال نظام فارس من خلال اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

الدخول من “هنا” إلى نظام فارس الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه إلى “الخدمة الذاتية” ثم قم بالضغط على “التقاعد المبكر.

على المتقدم بالطلب إدخال كافة البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لها.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات، لابد من إرفاق المستندات اللازمة التي تطلبها الوزارة للراغبين في التقاعد أو الإعارة.

في الأخير، قم بالضغط على “تقديم”.

أشار وزير التعليم السعودي بأن قرار إنهاء الخدمة يتم الرد فيه بعد مرور خمسة أيام من تاريخ التقديم على التقاعد المبكر، هذا وإن كان المتقدم بالطلب ينوي التراجع في هذا الأمر فيجب أن يبلغ عن ذلك قبل اتخاذ القرار بشأن إعارته أو إحالته على التقاعد.