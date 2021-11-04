قدم واستفيد منحة أرض برقم الهوية الشروط والرابط وطريقة التسجيل

تقدم حكومة المملكة الكثير من الخدمات المنح للمواطنين وخاصة الأسر محدودة الدخل، حيث طرحت المملكة بمنحة من الديوان الملكي قطعة أرض لمن يتقدم بالحصول على قطعة الأرض و يتوفر به الشروط والمعايير المحددة للحصول على قطعة الأرض حيث وضعت المملكة العديد من الشروط الأخرى حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه المنح التي تعود للديوان الملكي او البلديات المتخصصة، وتوفر الحكومة السعودية لمواطنيها كافة سبل الرعاية، فرصة الحصول على قطع أرض، ويتم تقديم هذا الطلب من قبل الأشخاص من ذوي الدخل المحدود في مدينة الطائف، كما يمكنهم أيضًا التقدم لهذه المنح في جدة أو الرياض أو نجران والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم كيفية الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية 1443، وطريقة الحصول عليها ورابط التسجيل، وكما سنوفر لكم رقم الهاتف للتواصل مع خدمة العملاء لأية إستفسارات.

الاستعلام برقم السجل المدني عن منحة أرض: