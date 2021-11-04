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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم واستفيد منحة أرض برقم الهوية الشروط والرابط وطريقة التسجيل في المقال التالي
تقدم حكومة المملكة الكثير من الخدمات المنح للمواطنين وخاصة الأسر محدودة الدخل، حيث طرحت المملكة بمنحة من الديوان الملكي قطعة أرض لمن يتقدم بالحصول على قطعة الأرض و يتوفر به الشروط والمعايير المحددة للحصول على قطعة الأرض حيث وضعت المملكة العديد من الشروط الأخرى حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه المنح التي تعود للديوان الملكي او البلديات المتخصصة، وتوفر الحكومة السعودية لمواطنيها كافة سبل الرعاية، فرصة الحصول على قطع أرض، ويتم تقديم هذا الطلب من قبل الأشخاص من ذوي الدخل المحدود في مدينة الطائف، كما يمكنهم أيضًا التقدم لهذه المنح في جدة أو الرياض أو نجران والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم كيفية الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية 1443، وطريقة الحصول عليها ورابط التسجيل، وكما سنوفر لكم رقم الهاتف للتواصل مع خدمة العملاء لأية إستفسارات.
الاستعلام برقم السجل المدني عن منحة أرض:
من خلال هذه الخطوات يمكن لأي شخص الاستفسار عن منح الأراضي والاستفادة والحصول عليها كما بالخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة بلدي.
- اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
- حدد خيار المنحة.
- ثم انقر فوق الزر المخصص لخدمات الاستعلام عن منح الأرض.
- أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في الحقل المخصص لذلك واضغط على زر “دخول”.
- سيتم عرض جميع المعلومات والبيانات التفصيلية على الصفحة.
- يمكنك أيضا الاتصال على 00966114569999 للاستعلام عن نقل ملكية الأرض.
- أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني لمنصة بلدي.
شروط الحصول على منح الأراضي بالمملكة السعودية:
الشروط الواجب توافرها للمواطنون عند التقدم للحصول والاستفادة من هذه المنحة، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون لديك الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل لتلقي هذه المنحة.
- لابد أن تعيش في نفس المدينة التي تتوافر فيها قطعة الأرض..
- المطلقات والأرامل أيضا من الفئات الاجتماعية المستفيدة من منح الأراضي.
- قد لا يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام من التقدم للاستفادة من الدعم لأن لديهم إعانات أخرى يمكن الإستفادة منها.
- وقد حددت الحكومة أن مساحة الأرض التي ستحصل عليها تبلغ 625 مترًا مربعًا.
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