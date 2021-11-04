نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن للدفعة 48 لشهر نوفمبر2021 وشرح كيفية الاستعلام عن أهلية المستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن للدفعة 48 التي يتم تخصيصها للمحتاجين، والفقراء من أبناء الشعب السعودي بدأ من عام 2017 حين تم إطلاق برنامج حساب المواطن من قبل الحكومة السعودية بهدف تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتوسطة والأشد أحتياج لمواجهة التطور، والتوسع الذي يشمل جميع قطاعات المملكة.

كما يهدف البرنامج إلى تشجيع ترشيد استهلاك الموارد من المياه والطاقة، وأيضاً رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق إعادة توزيع الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر فقراً واستحقاقاً وذلك من أجل رفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل المهدر من الدعم الذي كان يوزع على جميع المواطنين.

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 48

منذ تم صرف الدفعة الأولى من حساب المواطن في شهر ديسمبر عام 2017 حتى الشهر الجاري نوفمبر 2021 موعد صرف الدفعة 48 حدد البرنامج موعداً موحداً للصرف يبدأ من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث يتم صرف المبالغ المستحقة للمستفيدين بعد الاستعلام عن الأهلية وتوفر شروط الاستحقاق.

أوضح برنامج حساب المواطن أن موعد صرف الدفعات يتغير في حال كان اليوم العاشر الميلادي يوافق يوم سبت يكون الموعد الأحد يوم 11 من الشهر وإذا وافق الجمعة يتم الصرف الخميس يوم 9 من نفس الشهر أما في حال وافق عطلة رسمية فيتم إيداعا الدفعة في اليوم التالي أو بعد انتهاء أيام العطلات مثل الأعياد والمناسبات الرسمية في المملكة.

موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة48

تم بالفعل الأيام الماضية صدور نتائج الأهلية في حساب المواطن لشهر نوفمبر وقد شارك الحساب عبر صفحة حساب المواطن الرسمية على موقع التدوينات “توتير”صورة عن إصدار نتائج أهلية الدفعة 48 المرتقبة والتي ينتظرها ملايين المستفيدين من البرنامج.

كيفية الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن

أشار حساب المواطن إلى ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن بصورة دورية حتى لايتم تجميد حساب الدفعات الجديدة كما أوضح أن كل المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن مبلغ الدفعة المستحقة والتعرف على حالة الحساب الخاص بهم من حيث الأهلية هل مؤهل أو غير مؤهل أو تم الخصم من مبلغ الاستحقاق من خلال عدة خطوات:

الدخول على رابط حساب المواطن وتسجيل الدخول بالاسم والرقم السري الخاص بالمستفيد.

اضغط مربع استعلام.

يظهر حالة حساب المستعلم مؤهل أو غير مؤهل وجميع البيانات الخاصة باستحقاق الدعم.

شروط الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن

شروط استحقاق صرف حساب المواطن وقبول المتقدم لصرف مبلغ الدعم هي نفس شروط أهلية استحقاق الدفعة الجديدة لمستفيد ولابد أن تتوفر في المسجلين الجدد والمستفيدين بالفعل وهي:

لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. لا يكون مستفيد من أي برامج دعم تابعة للحكومة من أي نوع. أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد الأعلى للاستحقاق. يجب ألا يكون مقيم في دور الإيواء التابعة للحكومة. لم يصدر عليه أحكام قضائية أومسجون. الإقامة الدائمة في المملكة مدة لا تقل عن 9 شهور خلال 12 شهر. تقديم بيانات صحيحة متوافقة مع البيانات المسجلة في البرنامج والجهات التابعة للعمل معه حيث تتم مراجعة البيانات شهري

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 48

سوف يتم صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن رقم 48 في اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 حسب الموعد المقرر من فيل برنامج دعم حساب المواطن الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ تم إطلاقه وصرف أول دفعة في شهر ديسمبر2017 للمقبولين في البرنامج

هذا الشهر سوف يوافق موعد صرف الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021 يوم الأربعاء اليوم العاشر من الشهر ولن يصادف عطلة أو أجازة رسمية دون تقديم أو نأخير لصرف الدعم المستحق للمستفيدين الذين صدرت أهلية استحقاقهم ب مؤهل أولمن قدم طلب اعتراض حساب المواطن وتم الموافقة عليه.