نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية. أطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة كنف لمساعدة جميع النساء الأرامل والمطلقات. كذلك يصل مبلغ تمويل كنف إلى 30 إلف ريال سعودي. كما سوف تقدم هذه المبادرة لجميع النساء الأشد احتياجا دون الحصول على أي رسوم أو فوائد نهائيا. وهذه المبادرة تشجع جميع النساء على التأقلم والتعايش بسلام داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك يوجد بعض النساء المطلقات والأرامل الذين ليس لديهم أي مصدر دخل أو لا يوجد أحد يساعدهم ويعولهم في هذه الحياة. لذلك تفتح لهم بنك التنمية السعودي أبوابها لتساعدهم وتعوضهم لكي يقوموا بفتح مشاريع صغيرة تتناسب معهم لكي يبدأن حياته من جديد. كذلك يقدم بنك التنمية العديد من الحلول التمولية الأخري مثل تمويل آهل. كذلك تكويل الترميم وتمويل الزواج ونتعرف الآن علي معلومات وشروط قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

تأتي هذه المبادرة لتمكين كل النساء المطلقات والأرامل وبمساعدة ودعم ولي العهد الأمين لكي يساهم في تمكين المرأة في المجتمع لان المرأة تستحق حياة أفضل، وهذه المبادرة ليست للمطلقات أو الأرامل الذين لديهم أولاد فقط، بلاء من ليس لديها اي أولاد يجوز لها الدخول والمشاركة في مبادرة كنف، يجوز لجميع السيدات الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية السعودي وقراءة الشروط للتسجيل على هذه المبادرة، ويجب قراءة الشروط بكل دقة وسوف نقوم بعرض الشروط مبادرة كنف خلال التقرير التالي.

شروط قرض كنف بنك التسليف

تبحث الكثير من السيدات داخل المملكة عن شروط مبادرة كنف لكي يتمكنوا من المشاركة والتفاعل. لذلك قد أعلن بنك التنمية الاجتماعي عن الشروط التي يجب أن تستوفي في جميع السيدات اللاتي يرغبون في المشاركة داخل مبادرة كنف كالتالي:

يجب على المتقدم إلا يتجاوز دخله 8000 ريال سعودي وهذا الشرط أساسي ولا استثناء له. يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 25 سنة إلى 55 سنة، وهذه هي الفئة المستهدفة فقط. في حالة الكفيل يجب إلا يتجاوز عمره عن 55 عام. يشترط أن يكون الكفيل حاصل على الجنسية السعودية، وليس مقيما فيها اي مواطن من أبناء الوطن وهذا الشرط أساسي ولا استثناء له.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل كنف

يجب تقديم صورة الهوية الوطنية. كذلك علي المتقدم تقديم العنوان الوطني. وكذلك رقم الحساب البنكي الايبان للحصول علي التمويل. أيضا يجب التسجيل بنفس رقم الجوال المسجل عبر منصة أبشر.

خطوات التقديم علي قرض كنف

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية من الرابط len.sdb.gov.sa ثم الضغط علي الخيار منتجاتنا واختيار المنتجات الفردية. ثم اختيار تمويل كنف. بعد ذلك الضغط علي أيقونة التقديم الإلكتروني. ثم أدخال البيانات المطلوبة ورقم الهوية والتأكد من صحة البيانات. بعد ذلك تحديد موعد من أجل إرسال الأوراق المطلوبة. ثم يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتحويل مبلغ التمويل إلي الحساب البنكي للمستفيدة.

بنك التنمية الاجتماعية

تم انشاء بنك التنمية الاجتماعية في عام ١٩٧١ ميلادي ١٣٩١ هجريا بموجب مرسوم ملكي برأس مال ٥ ملايين ريال سعودي. وذلك لأجل تمويل الأفراد ومساعدتهم علي تلبية مطالب الحياة وتكاليف المعيشة. بعد ذلك في عام ١٩٨٤ ميلادي صدر مرسوم ملكي بتعديل آلية عمل بنك التنمية الاجتماعية ليشمل تمويل المشروعات والمؤسسات. ثم تم زيادة رأس المال الخاص بالبنك إلي مليار ريال سعودي في عام ١٩٩٤.