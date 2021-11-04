موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 48 من خلال الحسابات البنكية

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عمر شويل - جدة عدد كبير من السعوديين يبحثون عن موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 48 والخاصة بشهر نوفمبر2021، الجدير بالذكر أن حساب المواطن هو نوع من أنواع الدعم للمواطن السعودي من أجل توفير كل ما يحتاج ويساعده على العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن جانب أخر تقليل عدد ساعات العمل وخفض مرتبات بعض العاملين، لذلك أصبح دعم حساب المواطن من أفضل أنواع الدعم للمواطن السعودي.

موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 48

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بالمملكة العربية السعودية بإطلاق حملة خاصة تهدف المواطنين السعوديون متوسطي ومحدودي الدخل، بتخصيص مبلغ مالي لهم كل شهر من أجل مساعدتهم على قضاء حوائجهم وينتظر محدودي الدخل والمسجلين في حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الشهرية وهذه الدفعة تودع في حسابات مستحقيها كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، فموعد الدفعة رقم 48 لهذا الشهر شهر نوفمبر سوف يوافق يوم الأربعاء2021 والموافق هجريا 5 من ربيع الثاني 1443هـ وهذه الدفعة سوف تكون أخر دفعة من دفعات حساب المواطن لكل سعودي أو سعودية لم يثبت استقلاله لمن أعمارهم تتفاوت ما بين 18 إلي 24 عام وبالنسبة لمن يزيد عمرهم عن 24 عاما سوف يتم ضمهم تلقائيا ضمن المستقلين.

كيفية القبول في برنامج حساب المواطن

لقد شرحنا لكم في السطور السابقة الهدف من إنشاء برنامج حساب المواطن، وسوف نوضح لكم كيفية القبول في هذا البرنامج وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بالمملكة، وسوف نسردها لكم في السطور القادمة:

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي دعم المواطن يحمل الجنسية السعودية ويعيش داخل المملكة.

يجب أن يكون مصدر دخل الشخص قليل ولا يوجد له مصدر دخل أخر.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن لا يزيد عن 35 سنة.

متاح صرف الدعم للأرملة التي تعيل أطفال.

لا يكون المتقدم لدعم حساب المواطن مشترك في برامج أخري وأن برنامج حساب المواطن يكون أول برنامج يشترك به.

من يريد تقديم أي شكوي أو يريد الاستفسار عن مشكلة تواجه عن برنامج حساب المواطن عليه التواصل من خلال رقم حساب المواطن المجاني وهو 19912 أو التواصل إلكترونيا مع بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

تعرف علي شروط التسجيل في حساب المواطن للنساء

سوف نوضح لكم ماهي الشروط الواجب توافرها في النساء المتقدمات للحصول علي حساب المواطن، حيث لابد أن تكون المرأة المتقدمة للحصول علي الدعم يتراوح عمرها ما بين 18 سنه إلي 24 سنة وسوف نوضح لكم الشروط في النقاط التالية:

لابد المتقدمة أن تحمل الجنسية السعودية.

أن تكون قد تعدت الـ 18 عام وتكون مستقلة.

لابد أن تقدم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت أستقلاليتها أثناء التسجيل.

كيف تقدم الاعتراض على حساب المواطن

عدد كبير من السعوديين لا يعرفون ما هي الطريقة الصحيحة لتقديم الاعتراض علي حساب المواطن وللأسف هي غير موضحة حتي الآن من جانب السلطات السعودية ولكن هناك بعض الخطوات التي توضح كيفية تقديم الاعتراض بشكل مقبول وحتي يتم قبوله بالشكل الصحيح وعليك اتباع هذه الخطوات التالية:

1- الدخول من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني.

2-يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح دون إخطاء.

3- سوف تظهر لكم أيقونة مميزة بعد الدخول.

4-عليك الدخول علي تقديم الاعتراض.

5-عليك ملئ البيانات بشكل صحيح دون نقصان.

6-لابد من كتابة سبب الاعتراض.

7- أخيرا الضغط علي كلمة تقديم الاعتراض.