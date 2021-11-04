دعم ريف للمواشي.. إعرف شروط وإجراءات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت

دعم ريف للمواشي، هو برنامج يقوم بدعم صغار مربي الماشية وتدعمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل الاستفادة من دعم الغذاء، ويعد من ضمن برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، كما يتم دعم العديد من فئات دعم ريف مثل صناعة وإنتاج البن وتربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى دعم الزراعة البعلية والفاكهة كالعنب والمانجا، ولمن يريد الاستفادة من الدعم الريفي الحكومي يجب عليه التسجيل في منصة ريف، كما يشترط على جميع المتقدمين الالتزام بالشروط المعلنة للحصول على الدعم المادي، وفي هذا المقال نوفر لكم خطوات وطريقة التسجيل في دعم الريف خطوة بخطوة ونطالع معكم كافة الشروط التي كشفت عنها الوزارة.

شروط الحصول على دعم ريف للمواشي

تسائل العديد من المواطنين العاملين في قطاع الماشية، في آلية الاستفادة من دعم ريف المقدم من وزارة البئة والمياه والزراعة، حيث توجد عدد من الشروط الواجب استيفاؤها من أجل قبول طلب المتقدم، وفي حالة توافر هذه الشروط يتم التحقق من أهلية المتقدم أو المتقدمة، ويتم التقديم في بوابة ريف الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترتت التابع للوزارة، ومن أبرز شروط الحصول على دعم ريف للمواشي، أن يكون المتقدم سعودي أو يحمل بطاقة التنقل، ويشترط أن يكون من صغار مربي المواشي، ويشترط أن لا يكون عاملا في القطاع الخاص أو العام، يستثني من الدعم السجين والموقوف أو المقيم في مراكز الإيواء.

عمر المتقدم ألا يقل عن 21 سنه.

يشترط أن يمتلك البطاقة الصحية .

يجب أن يلتزم بكافة الشروط الفنية والصحية.

من الضروري أم يكون لديه حساب مصرفي نشط مسجل بإسمه.

يتم رفع الطلب عبر منصة ريف الإلكترونية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيما في السعودية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

نتابع معكم في هذه السطور، آلية وإجراءات التسجيل في دعم ريف، عبر منصة ريف الإلكترونية، فقط اتبع الشرح خطوة بخطوة كما يجب مراعاة إدخال وكتابة البيانات بشكل صحيح للتسجيل بشكل صحيح.