نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن بلاغ هروب ونقل كفالة وافد والاستعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن بلاغ هروب ونقل كفالة وافد والاستعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل، من الخدمات التي تقوم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتوفيرها للمواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية للتأكد من سير العملية بصورة صحيحة وذلك في حالة انتقال العمال من مكان عمل لآخر، وتقوم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتوفير تلك الخدمة إلكترونيا أو عبر زيارة فرع الوزارة والقيام بعملية الاستعلام وسنذكر في هذا المقال كيفية القيام بالاستعلام عن طلب نقل الكفالة بالتفصيل وكل ما عليك هو اتباع محتوى المقالة.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب وكيفية التسجيل في خدمة المساعدة المقطوعة.

نقل كفالة وافد مقيم بالمملكة العربية السعودية والاستعلام عن بلاغ هروب

نقل كفالة وافد مقيم بالمملكة العربية السعودية هي عملية انتقال الوافد العامل بالمملكة العربية السعودية من محل عمل لآخر ويستلزم من أجل الانتقال هو رضا الطرفين من الانتقال والتوافق معهم بالإضافة لعدة إجراءات ورقية منها إجراءات عبر وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، والاستعلام عن بلاغ الهروب من الخدمات المقدمة أيضا عبر وزارة الموارد البشرية ومكتب العمل إذ يعد العامل أو الوافد هاربا إذا تعدى المدة المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل.

استعلام عن نقل كفالة وافد عبر وزارة العمل إلكترونيا

يمكن للمواطن أو العمال المقيم بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن نقل كفالة وافد عبر وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا وذل باتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

قم بعملية تسجيل حساب إذا لم تكن تمتلك حساب وذلك بالضغط على التسجيل.

قم بتعبئة الاسم ورقم الجواز أو الهوية ورقم الجوال الخاص بك والضغط على تسجيل.

إذا كان لديك حساب فعلي فقم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم الحساب والرقم السري الخاص بك.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد.

قم بكتابة بيانات الوافد أو المقيم.

قم بالضغط على استعلام.

سيقوم الموقع بإظهار البيانات الخاصة بالاستعلام.

استعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل

يمكن أيضا للمواطن بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن العامل الوافد عبر مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا كالآتي:

طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وطريقة التقديم على طلب سداد القرض.

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

اختر منها الاستعلام عن عامل وافد أو عامل مقيم بالمملكة العربية السعودية.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالعامل الوافد.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالعامل الوافد.

استعلام عن بلاغ هروب

يمكن أيضا لصاحب العمل بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن بلاغ هروب ويعتبر الوافد هاربا إذا تغيب أكثر من المدة المتفق عليها مع صاحب العمل ويمكن الاستعلام عن بلاغ هروب إلكترونيا كالآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

فم بتسجيل الدخول للحساب الخاص بك على وزارة الموارد البشرية.

قم اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي للخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية.

قم باختيار الاستعلام عن بلاغ هروب.

قم بإدخال بيانات العامل الوافد من رقم الإقامة والاسم.

قم بالضغط على استعلام.

ستظهر لك كافة البيانات الخاصة ببلاغ الهروب.

حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.