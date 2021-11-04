نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية أختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443 وزارة التعليم تحدد المواعيد لكافة المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن ألية أختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل للتعليم الأساسي، ” الابتدائي، المتوسط، الثانوي” وحددت شكل إجراء الاختبارات التي من المقرر أن تكون إلكترونية، ووفرت العديد من المنصات لذالك مثل منصة مدرستي للتعلم عن بعد عن طريق أختبارات شفوية، وأخرى سوف تكون على شكل أبحاث يعدها الطالب في المقررات التي درسها، جاء ذالك حرصاً من الوزارة على الطلاب من التجمع للامتحانات وتزايد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم المواعيد الخاصة بكل مرحلة تعليمية.

أختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443

من المعروف أن وزارة التعليم السعودية قد قررت أن يكون العام الدراسي موزع على 3 فصول دراسية، وليس فصلين كما كان في السابق، يتم إجراء أختبار بعد نهاية كل فصل دراسي لقياس مدى فهم الطالب للمقررات التي درسها، وتحديد نقاط التميز والضعف عند كل طالب لتنمية عناصر التميز ومعالجة نقاط الضعف عند الطالب.

مواعيد أختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

قررت وزارة التعليم أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 19 ربيع الثاني 1443 هجري، الموافق 14 من شهر نوفمبر 2021 ميلادي، وتستمر الاختبازات لمدة 10 أيام، وبعد ذالك يتم منح الطلاب إجازة الفصل الأول قبل بدأ الفصل الدراسي الثاني.

ألية أختبارات الفصل الدراسي الأول

الاختبار الشفوي : يبدأ من يوم 9 ربيع الثاني ويستمر لمدة 3 أيام لجميع المراحل ويكون عن بعد. الاختبارات العملية : سوف يتم أستبدالها بمشاريع بحثية يقدمها الطلاب.

موعد أختبار المرحلة الإبدائية

تبدأ المرحلة الابتدائية الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول عن بعد يوم 12 لربيع الثاني عن بعد، بداية من الساعة الرابعة بعد العصر.

موعد أختبار المرحلة المتوسطة والثانوية

أختبار المرحلتين المتوسطة والثانوية سوف يكون مختلف عن المرحلة الابتدائية، من حيث طريقة الاختبارات فالطلاب المحصنين سوف يعقد الاختبار لهم حضورياً، مع اتباع طرق الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة، أما الطلاب الغير محصنين فسوف يتم عقد الاختبار لهم عن بعد، والاثنين تبدأ اختباراتهم يوم 12 ربيع الأخر 1443.

وزارة التعليم السعودية

تعمل الوزارة على أتمام العام الدراسي بنجاح وأيضاً الحرص على أن لا يصاب أي طالب بالفيروس، وهو ما جعلها تقرر الألية الجديدة للاختبارات التي تعتمد على الاختبار الإلكتروني، خاصة للطلاب الغير محصنين، نظراً لتفشي الموجه الرابعة من الفيروس بشراسة في هذا الوقت.